На Рівненщині вітер зніс дах з пансіонату для літніх людей

Сильний вітер зніс дах з будинку-інтернату для людей похилого віку в місті Здолбунів Рівненської області.

Про це повідомляє ДСНС України.

«7 серпня в місті Здолбунів, в результаті сильних поривів вітру, у будинку-інтернату для престарілих пошкоджено шиферное покриття даху (зірвано близько 300 аркушів)», — зазначили рятувальники.

Як зазначається, постраждалих немає, евакуація і відселення не проводилися.