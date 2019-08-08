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На Рівненщині вітер зніс дах з пансіонату для літніх людей

08.08.2019

Сильний вітер зніс дах з будинку-інтернату для людей похилого віку в місті Здолбунів Рівненської області.

Про це повідомляє ДСНС України.

«7 серпня в місті Здолбунів, в результаті сильних поривів вітру, у будинку-інтернату для престарілих пошкоджено шиферное покриття даху (зірвано близько 300 аркушів)», — зазначили рятувальники.

Як зазначається, постраждалих немає, евакуація і відселення не проводилися.

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