Ярошевич викрив шахрайську схему поліцейських: В Україні розгорівся гучний скандал навколо «евроблях»

В Україні розгорівся гучний скандал навколо авто на іноземних номерах. Голова всеукраїнської організації «Авто Євро Сила» Олег Ярошевич викрив шахрайську схему поліцейських, звинувативши їх у тому, що вони неправильно вказали VIN-код «евробляхи» і вилучили Opel Sintra з-за того, що авто нібито перебуває в розшуку.

Про це повідомляє популярний автомобільний портал Autonews.ua.

Головний «евробляхер» Олег Ярошевич заявив, що 25 липня 2019 року співробітники Голосіївського управління поліції вилучили у жінки автомобіль на єврономерах, мотивуючи це тим, що транспорт знаходиться в розшуку. При цьому поліцейські неправильно вказали VIN-код в протоколі огляду.

Власники «евроблях» переконані, що таку «підтасовування» правоохоронці зробили спеціально для виконання планових показників. У той же час активісти представили технічний паспорт вилученого Opel Sintra, який, нібито, підтверджує, що вказане авто насправді не знаходиться в розшуку.

«Евробляхеры» розраховують, що суд дасть відповідну правову оцінку діям правоохоронців.