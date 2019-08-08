Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает роста украинской экономики на уровне 5-7% в ближайшие годы.

Об этом он заявил во время совместной с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом пресс-конференции в Анкаре, передает УНИАН.

“В последующие годы Украина будет стремительно расти – до 5-7% (ВВП) в год. Для этого мы уже этой осенью проведем ряд необходимых реформ, что позволит сделать Украину “магнитом” для иностранных инвесторов”, – сказал украинский лидер.

По его словам, уже начата активная работа в этом направлении.

Кроме того, Зеленский призвал Турцию инвестировать в Украину.

“Я пригласил турецкую сторону приобщиться к восстановлению инфраструктурных объектов на востоке Украины. «Я пригласил турецкую сторону приобщиться к восстановлению инфраструктурных объектов на востоке Украины. Ожидаем активного участия турецкой стороны в международном форуме по восстановлению Донбасса, который мы планируем провести уже осенью в Мариуполе”, – сказал он.

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!