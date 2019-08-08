Зеленський заплутався в маршруті руху в Анкарі. ВІДЕО

Президент України Володимир Зеленський заблукав у резиденції Реджепа Тайіпа Ердогана в Анкарі.

Про це пише турецька газета Sabah напередодні, 7 серпня, передає Zrada.today.

Зеленський заплутався в маршруті руху по килимовій доріжці на церемонії біля президентського палацу Ердогана.

Український глава спочатку привітав почесну варту, а потім пішов у протилежний бік від Ердогана.

Зеленський через мить схаменувся і повернувся до турецького очільника, щоб прийняти з ним рапорт офіцерів.

Після церемонії державні лідери провели переговори, в рамках яких обговорили двосторонній діалог і кримське питання. Так, Ердоган в черговий раз заявив, що не визнає референдум 2014 року. Кримських татар президент назвав своїми співвітчизниками. Він вважає пріоритетним присутність народу на своїй землі, збереження його ідентичності та прав на свободу. Ердоган також побажав якнайшвидшого завершення бойових дій в Донбасі за умови збереження суверенітету України.

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