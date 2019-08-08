Російський гігант контролює майже чверть світового ринку збиральної техніки

сільмаш контролює близько 17 % світового ринку збиральної техніки, поставляючи свою продукцію в 34 країни світу. Що сьогодні пропонує компанія і для кого, в публікаціях «КазахЗерно.kz».

Зараз у лінійці зернозбиральних машин Ростсільмаш представлено чотири серії і чотирнадцять моделей комбайнів. Всі вони універсальні – призначені для збирання всіх колосових, бобових і зернобобових, круп’яних, просапних, олійних культур, насінників трав і овочів. Дуже коротко про найбільш популярних моделях серійного виробництва.

Комбайни з класичної однобарабанній системою обмолоту

VECTOR 410: двигун ЯМЗ потужністю 210 л. с., VECTOR 425: двигун Cummins потужністю 425 л. с.

Об’єм бункера 6 000 л, швидкість вивантаження 50 л/с, опціонально доступний копнитель об’ємом 12 м3. Комбайни оптимальні для невеликих господарств з прибиральними площами до 750 га.

VECTOR 450 Track: комбайн на гусеничному ходу, двигун ЯМЗ потужністю 255 к. с. Ємність бункера 6 000 л, швидкість вивантаження 50 л/с. Призначений спеціально для рисоводческих господарств і регіонів з малою несучою здатністю грунту.

Однобарабанные зернозбиральні комбайни з автономним домолачивающим пристроєм роторного типу

ACROS 550: двигун ЯМЗ номінальною потужністю 280 л. с.; ACROS 585: двигун Cummins потужністю 300 л. с.

Об’єм бункера 9 000 л, швидкість вивантаження 90 л/с. За один сезон здатний прибрати до 1 000 га, користується популярністю у середніх і великих господарствах. ACROS 585 за результатами опитувань аграріїв у Росії неодноразово отримував титул «Кращий зернозбиральний комбайн року»

ACROS 595: двигун Cummins потужністю 325 л. с.

Об’єм бункера 9 000 л, швидкість вивантаження 90 л/с. На 30 % продуктивніше ACROS 550, за сезон прибирає до 1 200 – 1 300 га. Машина призначена для середніх господарств і великих агрохолдингів.

Зернозбиральні комбайни роторного типу

TORUM 750: двигун MTU потужністю 425 л. с. TORUM 780: двигун MTU потужністю 506 к. с.

Об’єм бункера 10 500 і 12 000 л, відповідно – для TORUM 750 і TORUM 780, швидкість вивантаження 105 л/с. Високопродуктивні машини, за сезон прибирають понад 2 000 га. Чудово показують себе як високо-, так і на среднеурожайных і навіть низьковрожайних фонах, відмітна особливість – здатні працювати на полях з вологістю до 20%.

Двухбарабанный зернозбиральний комбайн

RSM 161: двигун Cummins потужністю 360 к. с.

Об’єм бункера 10 500 л, швидкість вивантаження 105 л/с. Високопродуктивна машина за сезон може прибрати 2 000 га. Оптимальна для регіонів зі складними умовами прибирання: висока вологість, сплутані і полеглые хліба, засміченість, «зеленка». Унікальна чистота обмолоту, 22 міжнародних патенту, нова багатовимірна єдина у своєму роді система очищення, створена на базі нової глобальної платформи. Розкриває всі свої переваги на найбільш складних агрофонах. Серед відомих на світовому ринку «двухбарабанников» виділяється здатністю мінімального травмування обмолачиваемого зерна. Ще одна відмітна особливість машини – справляється з прибиранням при позамежних значеннях вологості – більш 25-26% для неї зовсім не страшні.

Жатки та пристрої до зернозбиральних комбайнів Ростсельмаш

У базовій комплектації комбайни поставляються з зерновими жатками Power Stream з робочою шириною захвату 7-9 м для машин марок ACROS і VECTOR, 6-9 м для TORUM і 7-9 для RSM.

Для регіонів з низькою врожайністю виробник рекомендує дев’ятиметрову зернову транспортерну жатку Draper Stream 900. Агрегат дозволяє оптимізувати завантаження МСУ, в результаті чого продуктивність комбайна значно зростає.

Універсальна жатка низького зрізу Floаt Stream 700 (також доступні версії з шириною захвату 5,6 і 9 метрів). Призначена для збирання сої та інших зернобобових, а також низькорослих зернових, круп’яних культур, насіння льону. Забезпечує якісне копіювання рельєфу і зріз на висоті від 30 мм. Має ріжучий апарат «плаваючого» типу.

Для збирання кукурудзи пропонуються 4-, 6-, 8-, 12-рядковые жатки ARGUS і комплекти для переобладнання комбайнів на 8 і 10 рядків. Адаптери можуть агрегатуватися і з легкими комбайнами, причому не вимагають установки вантажів. Комплекти забезпечують ефективний, дбайливий і економічний обмолот кукурудзи (спеціальні деки, планки і інші елементи, що підвищують якість прибирання «цариці полів»).

Для збирання соняшника компанія пропонує два варіанти. Для невеликих господарств, які вирощують соняшник і кукурудзу, виробник рекомендує найбільш економічне рішення — комплект для переобладнання кукурудзяної жниварки. Для підприємств з великими площами — 8 – і 12-рядковые адаптери FALCON для прибирання саме соняшнику.

Якщо говорити про придбання однієї машини на господарство, підприємствам, засевающим зерновими близько 500-800 га, Ростсільмаш рекомендує зернозбиральні комбайни марки VECTOR. При площі під зернові близько 1 000 га має сенс розглянути придбання ЗУК марки ACROS. Технічні характеристики і комплектація вказані на сайті виробника і дилерів, ми торкнемося продуктивності машин і їх надійності.

Зауважимо, що ми використовуємо відкриті дані минулих років. За останні роки все зернозбиральні комбайни Ростсільмаш зазнали серйозної модернізації, що позитивно позначилося в першу чергу на надійності машин.

Продуктивність і надійність VECTOR 410

VECTOR 410 ідеальний для роботи на полях з врожайністю до 30 ц/га. При номінальній врожайності середня змінна продуктивність VECTOR 410 становить близько 80 т зернових. Оцінити продуктивність на низьковрожайних фонах і на просапних можна, грунтуючись на практичних даних машиновипробувальних станцій.

У відкритому доступі ми знайшли результати чотирирічних (2011-2014 рр..) спостережень за трьома машинами VECTOR 410. Середня напрацювання склала 1 166 годин (3 628 т). Середнє напрацювання на відмову 1 гр. по роках склала 374,4; 396,4; 414,0; 496,0 ч. На відмову другої групи — 280,8; 216,2; 174,3; 154,0 ч. За 4 роки середня кількість відмов — 9,5.

VECTOR 410 — комбайн з класичним МСУ з «родовими» ознаками Ростсільмаш: високоінерціонний барабан діаметром 800 мм, плавне протяжне підбарабання. Ці особливості дають переваги на збиранні складних хлібів, а система аварійного скидання деки дозволяє усунути забивання молотарки без зупинки сайту.

Продуктивність ACROS 550 / 585

Комбайни ACROS 550 / 585 найбільш комфортно почувають себе на фонах з урожайністю 40-50 ц/га. На фонах номінальної врожайності змінна продуктивність ACROS 550 / 585 становить близько 40 га або 100 т.

Нижче публікуємо результати випробувань на среднеурожайных і низьковрожайних фонах.

Ці моделі вийшли в серію не так давно, тому знайти результати натурних спостережень нам не вдалося. Посилатися ж на результати спостережень за машинами попередніх випусків немає сенсу, оскільки нові машини випускаються з дуже серйозними змінами. Однак і «старі» комбайни за сезон прибирали до 1 000 (ACROS 530) і до 1 200 (ACROS 580) га, і є господарства, в яких придбані, наприклад, в 2011 р комбайни експлуатуються по сей день.

Як і VECTOR, машина реалізована на базі класичної однобарабанній МСУ з домолачивающим автономним пристроєм. Конструкція решіт очистки має свої особливості і велику площу. І ще одне спостереження від власників: ACROS 585 відрізняється від 550-го меншим «апетитом», що пояснюється використанням більш економічного, хоча і більш потужного мотора.

В лінійці виробника три сімейства таких ЗУК з різними типами МСУ – наприклад, наступні моделі: однобарабанный ACROS 595 Plus, роторний TORUM 750 / 780, двухбарабанный RSM 161. Як і раніше, ми не станемо розглядати технічні параметри машин — вони доступні на сайті виробника і дилерів. Зупинимося на продуктивності.

Продуктивність і економічність ACROS 595 Plus

ACROS 595 Plus (325 л. с.) — класичний комбайн з однобарабанным МСУ і клавішним соломотрясом, сама продуктивна машина у своїй серії, розрахована на прибирання зернових врожайністю від 50 ц/га. За вже наявним практичним даними комбайн за сезон здатний прибрати більше заявлених виробником 1 000 га.

На жаль, результати випробувань МІС не доступні, але в липні 2016 р. машина взяла участь у порівняльних випробуваннях, ініційованих Міністерством сільського господарства Оренбурзької області. Разом з РСМ ACROS 595 Plus у змаганнях взяли участь 5 машин: JD W650, NH CSX 6090, NH CX 7080, Claas Tucano 430, АГРОМАШ 5000.

Випробування проводилися на прямому комбайнуванні озимої пшениці урожайністю 32,1 ц/га. Продуктивність визначена відповідно до вимог нормативних документів при рівні втрат на прямостоящем хлебостое до 2 %.

Продуктивність TORUM 750 / 780

TORUM 750 / 780 — зернозбиральні комбайни, реалізовані на базі роторного МСУ з обертовою декою. Призначені для прибирання фонів з урожайністю від 40 ц/га. Завдяки особливостям конструкції, показують дуже високу продуктивність при значної економічності і забезпечують стабільний технологічний процес на вологих полях.

Продуктивність RSM 161

RSM 161 — флагманський зернозбиральний комбайн Ростсільмаш, машина з двухбарабанным МСУ, призначена для роботи на високоврожайних фонах підвищеної вологості, соломистости. В продажу з 2015 р.

У мережі можна знайти результати випробувань машин до їх запуску в серійне виробництво, але нам вони не так цікаві, як характеристики робочих комбайнів. Хоча подібної інформації поки небагато, але вона все ж таки є. Перші результати були отримані в ході демо-туру, в якому брали участь як раз серійні комбайни, які вирушили до власників після показів (або залишилися в господарствах ‒ учасників туру).

На збиранні ячменю врожайністю 15-20 ц /га комбайн показав продуктивність 7,0 га/год. На збиранні пшениці врожайність 25-30 ц/га при високій засміченості зеленим бур’яном і вологістю на корені 20-20 % – 7,8 га/год.

Вже з’явилися і «сезонні» відгуки власників. Так, на пшениці урожайністю від 27 до 35 ц/га RSM 161 прибрав за 11 днів майже 1 000 га. Продуктивність – до 10 га/год. На пшениці урожайністю 35-40 ц/га бункер (10 500 л, ≈ 7,8 т) намолачивал за 10-11 хв. За 21 день намолот склав 3 600 т. На думку сільгоспвиробників, перевагами RSM 161 також є цілісність і висока чистота зерна, економічність мотора.