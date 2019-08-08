Украина получит от МВФ $10 миллиардов в рамках новой программы

Национальный банк Украины прогнозирует, что объем новой программы макроэкономического финансирования с Международным валютным фондом составит 10 миллиардов долларов.

Новая программа будет в формате EFF (Extended Fund Facility), сообщил заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб, передает Hromadske.

По его словам, срок действия новой программы составит 4 года. Сейчас в Украине действует программа stand-by.

“Обычно программа EFF продолжается 2,5-4 года. Мы используем эти параметры в макроэкономических прогнозах Нацбанка. Размер программы будет зависеть от ее продолжительности. Мы считаем, что это будет 5-10 миллиардов долларов”, – сообщил Сологуб.

Национальный банк прогнозирует, что первый транш МВФ в пределах EFF должен поступить в Украину до конца 2019 года. Его размер составит 2 миллиарда долларов.

Сологуб добавил, что в дальнейшем НБУ ожидает поступления траншей по 2 миллиарда долларов ежегодно.

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