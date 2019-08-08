В Інгушетії 7-річній дівчинці, яку била родичка, ампутували руку

Лікарі ампутували частину руки семирічній дівчинці з Інгушетії, яку била тітка.

Про це пише Медуза з посиланням на НДІ невідкладної дитячої хірургії та травматології в Москві, де пройшла операція, передає Zrada.today.

Дитині видалили змертвілу частину руки — кисть і передпліччя. «Операція пройшла в межах очікувань. Лікування триває », – заявили в НДІ.

Дівчинка була госпіталізована в Назрані 4 липня. Лікарі виявили у неї безліч тілесних ушкоджень, в тому числі переломи та гангрену руки. У Назрані дитині зробили операцію і відправили для продовження лікування в Москву.

СК порушив кримінальну справу за фактом знущань над дитиною. У зв’язку з чим була заарештована тітка дівчинки по лінії батька, яка раніше вже була судима за аналогічний злочин. Слідство встановило, що дівчинка жила в її родині останні пів року. Чоловік підозрюваної, як повідомлялося, працює в поліції.

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