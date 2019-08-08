Нацполиция розслідує мільярдні махінації на будівництво Великої Окружної дороги

Ще в 2016 році КП “Дирекція будівництва дорожньо-транспортних споруд Києва” уклало з ТОВ “Еко-буд-трейд” договір на будівництво ділянки Великої Кільцевої дороги від вул. Рокоссовського до вул. Богатирської вартістю 325 млн гривень.

Ця ділянка дороги (довжиною 1,8 км) не змогли здати в експлуатацію за 3 роки, а витрати на це будівництво до початку 2019 року виросли до астрономічних 1,25 млрд гривень. Було відкрито кримінальне провадження. Слідство вважає, що скандальний підрядник (у т. ч., пов’язаний з бізнесом президента Петра Порошенка – ПРАТ “Завод “Кузня на Рибальському”) привласнив гроші, через що вартість будівництва так і зросла.

Як стало відомо KV, ухвалою від 24 липня 2019 року у справі № 752/13649/19 Голосіївський районний суд Києва представив столичній Нацполиции право доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Департаменту економіки та інвестицій Київської міськдержадміністрації (КМДА) за адресою вул. Хрещатик, 36 з можливістю вилучення їх оригіналів.

Як зазначено в матеріалах справи, 19 квітня 2019 року Нацполицией Києва в ЄРДР за №42019100000000293 були внесені відомості про відкриття кримінального провадження за ознаками порушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України – привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

Слідство з’ясувало: згідно з розпорядженням КМДА від 08.09.2008 року № 1225 “Про будівництво Великої Окружної дороги на ділянці від вул. Рокоссовського до вул. Богатирської в Оболонському районі” замовником робіт з розробки проектно-кошторисної документації з будівництва цього об’єкта було визначено КП “Дирекція будівництва дорожньо-транспортних споруд Києва”(*).

Згідно з даними сервісу Державних закупівель (зобов’язання проведення процедур через електронну систему “Prozorro” було введено лише в 2016 році), 19 травня 2015 року КП “Дирекція будівництва дорожньо-транспортних споруд Києва” оголосило торги за право проведення відповідних робіт. Їх очікувана вартість склала 375 млн 569 тис. гривень. 18 березня 2016 року переможцем цих торгів було оголошено ТОВ “Еко-буд-трейд”(**). Фірма погодилася надати свої послуги за 325 млн 914 тис. гривень, і роботи були розпочаті.

Як з’ясувала KV, згідно з Програмою економічного і соціального розвитку Києва на 2018-2020 роки (затверджена рішенням Київради від 21.12.2017 року №10424049), на проведення зазначених робіт на той момент було вже витрачено 232 млн 396 тис. гривень. У відповідності з цією ж Програмою, загальна вартість проведення цих робіт була визначена в розмірі 410 млн 989 тис. гривень – тобто, очевидно, гроші продовжували витрачатися.

При цьому з розпорядження КМДА від 27.02.2019 року №355 “Про перезатвердження робочого проекту “Будівництво Великої Окружної дороги на ділянці від вул. Рокоссовського до вул. Богатирської з будівництвом транспортної розв’язки в різних рівнях” (Коригування)” KV вдалося дізнатися, що довжина багатостраждального ділянки дороги становить лише 1,8 км (!). Втім, це нікого не збентежило – вартість будівництва цієї ділянки у лютому 2019 року зросла до 1 млрд 125 млн грн.

До речі, у своєму розслідуванні Нацполиция керується інформацією, розміщеною в ЗМІ, а саме – на інтернет-сайті Телевізійної служби новин “ТСН” “Розслідування ТСН-тижня: Хто стоїть за багатомільярдними розкраданнями в столиці”. Відповідно до змісту зазначеної статті та відеоматеріалу, “при виконанні робіт з реконструкції кільцевої дороги і розв’язки на вул. Богатирській в період 2016 року посадові особи підрядних підприємств присвоїли бюджетні кошти”, внаслідок чого вартість будівництва і зросла аж до 1 млрд. 125 млн. грн.

Витяг з матеріалів справи

В ході досудового розслідування у відкритому кримінальному судочинстві на місці проведення будівельних робіт був проведений огляд. В результаті було виявлено, що в даний час ніякі будівельні/підготовчі роботи там не проводяться.

“Ділянка передбачуваного будівництва навіть не обгороджений відповідними технічними будівельними засобами”, – йдеться в матеріалах справи.

З метою встановлення істини у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Департаменту економіки та інвестицій КМДА – всьому, що має відношення до проведення будівельних робіт на ділянці від вул. Рокоссовського до вул. Богатирській. 24 липня 2019 року суддя Голосіївського районного суду Києва Микола Шкирай задовольнив відповідне клопотання та дозволив провести виїмку документів за адресою: Київ, вул. Хрещатик, 36.

Згідно з даними аналітичної системи Youcontrol, ТОВ “Еко-буд-трейд” з статутним капіталом у 7 млн гривень було засновано в 2014 році. Керує підприємством Сергій Драч, кінцевими бенефіціарами виступають Максим Половко і Євген Расторгуєв.

Зазначимо, саме ця компанія є головним фігурантом кримінального провадження за фактом будівництва Подільсько-Воскресенського мосту через Дніпро на суму 444 млн 591 тис. гривень. В матеріалах справи повідомляється, що вказане ТОВ привернуло ряд субпідрядників, які і виконували договірні зобов’язання. Правоохоронці підозрюють, що при цьому була допущена розтрата бюджетних коштів в особливо великих розмірах шляхом завищення вартості виконаних робіт і матеріалів.

Втім, ТОВ “Еко-буд-трейд” засвітилася і в масі інших гучних справ. Згідно з даними відкритих реєстрів, у 2019 році скандально відомий завод Сергія Тігіпка “Кузня на Рибальському” (ПРАТ “Завод” Кузня на Рибальському”(***) отримав від цієї компанії більше 75 млн гривень за участь в будівництві Подільського мосту.

На сьогодні окрім Сергія Тігіпка в число кінцевих бенефіціарів цієї компанії входить ряд офшорних фірм. “Кузня на Рибальському”, згідно з даними Youcontrol, входить до групи “ТАС” Сергія Тігіпка. Варто відзначити, що до 2018 року кінцевими бенефіціарами ПРАТ “Завод” Кузня на Рибальському” були президент Петро Порошенко та перший заступник голови фракції “Блок Петра Порошенко”, поки що чинний народний депутат Ігор Кононенко, з тріском програв минулі парламентські вибори.

Крім того, в 2019 році ряд ЗМІ повідомили про те, що “Кузня на Рибальському” також виявився фігурантом кримінальної справи за своїх колишніх власників. В кінці травня юрист Андрій Портнов подав у ДБР заяву про скоєння злочину Петром Порошенко: юрист вважає, що екс-президент продажем “Кузні на Рибальському” відмив 300 мільйонів доларів, отриманих злочинним шляхом.

Нагадаємо, рішення про будівництво частини Великої Окружної дороги на ділянці від вул. Рокоссовського до вул. Богатирської було прийнято ще в 2001 році. Проект був покликаний зменшити транспортне навантаження на центральні вулиці міста. “Через брак фінансування” його реалізація кілька разів відкладалася, але в 2017 році мер Києва Віталій Кличко перевірив будівництво і урочисто запевнив, що до кінця 2018 року роботи обов’язково будуть закінчені.

Вже в середині 2018 року Кличко знову проінспектував це будівництво. Він з’ясував, що нібито вже виконані роботи з підготовки будівництва шляхопроводів через вул. Богатирську і через залізницю, зроблена тунельна частина підземного пішохідного переходу. У той раз мер Києва знову пообіцяв завершити всі роботи на об’єкті – правда тепер вже восени 2019 року.

Нагадаємо, з 9 квітня 2019 року КП “Дирекція будівництва дорожньо-транспортних споруд Києва” очолює Михайло Харнам.

*КП “Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва” (код ЄДРПОУ: 05445267);

**ТОВ “Еко-буд-трейд” (код ЄДРПОУ 39532133);

***ПРАТ “Завод “Кузня на Рибальському” (код ЄДРПОУ 14312364).

Фото: https://stroyobzor.ua/