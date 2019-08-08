«Мої адвокати працюють»: Кличко пригрозив Зеленському і нагадав про Януковича

Андрій Богдан попросив Кабмін розглянути питання про відставку Віталія Кличка з посади голови КМДА.

На думку глави Офісу президента, голови держадміністрацій складають повноваження перед новообраним гарантом, але сам Кличко збирається боротися за свою посаду.

В інтерв’ю виданню «Лівий берег» мер Києва і за сумісництвом керівник Київської міської госадминистации заявив, що такі дії команди Володимира Зеленського вважає незаконними і збирається відстоювати свої інтереси в суді.

«Ставши головою Офісу президента, людина просто не має права займатися такими речами. В принципі, по кожній з його маніпуляцій я готовий розповісти та пояснити: де правда, де брехня», — заявив столичний градоначальник.

Він нагадав, що в 2003 році Конституційний суд роз’яснив, що президент України зобов’язаний призначити обраного киянами мера головою КМДА. Ця норма діє донині.

«Богдан не може цього не знати. Боротися за трактування якихось юридичних деталей я не збираюся – моя правота тут і так очевидна», — додав Кличко.

«В даному випадку я борюся за право киян обирати владу у своєму місті. Не може ними керувати людина, якого призначили «зверху». Ще раз закликаю владу не повторювати помилки 2010-го року», — зазначив мер, маючи на увазі дії Віктора Януковича щодо позбавлення Леоніда Черновецького повноважень.

Тоді за погодженням і Януковича главою КМДА призначили «регіонала» Олександра Попова.

«Мої адвокати теж працюють, звичайно. У разі порушень законів України, ми будемо доводити свою правоту в судах», — пригрозив мер Києва.