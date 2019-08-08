Завершено розслідування справи проти Насалика, «забув» задекларувати $1,2 мільйона

Національне антикорупційне бюро прийняло рішення про

завершення досудового розслідування та відкриття матеріалів по справі міністра

енергетики Ігоря

Насалика. Чиновника підозрюють у тому, що він «забув»

задекларувати $1,2 мільйона.

Ігор Насалик

Після ознайомлення підозрюваного з матеріалами

розслідування справу буде передано до суду, повідомляє Спеціалізована

антикорупційна прокуратура.

За версією слідства, в 2014 році Ігор Насалик зайняв $1,2

мільйони, проте не вказав інформації про це у своїх щорічних деклараціях.

В САП також уточнили, що після ознайомлення сторони захисту

з матеріалами досудового розслідування буде вирішено питання про направлення

зазначеного виробництва в суд.

ЗАВЕРШЕНО ДОСУДОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ У СПРАВІ МІНІСТРА ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ, ЯКИЙ «ЗАБУВ»…

Posted by Спеціалізована антикорупційна прокуратура on Wednesday, August 7, 2019

Раніше SKELET-info повідомляв, що Насалик у 2017 році отримав 3 мільйони 146 тисяч гривень доходу, що майже на два мільйони гривень більше, ніж за 2016 рік. До цього суд заарештував дві земельні ділянки та автомобіль Ігоря Насалика. Відповідне рішення виніс Апеляційний суд Києва за клопотанням бізнесмена, президента львівського футбольного клубу Карпати (Львів) Петра Димінського.