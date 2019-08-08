У водах Аляски не залишилося льоду

По завершенні самого теплого в історії липня морського льоду в Арктиці залишилося на 2 мільйона кв. км менше, ніж в середньому за багато років. Останній лід аляскинських вод залишився в одній із заток моря Бофорта — Прудо-Бей, — але і він вже майже растял.

Найближчий до Алясці шельфовий льодовик зараз знаходиться в 240 км на північний схід від міста Кактовика.

Сумна тенденція

В середньому за останні 40 років з початку супутникової зйомки кількість морського льоду, що фіксується щороку у вересні, зменшилася більш ніж на 13 відсотків за десятиліття. Це скорочення приблизно на 85 000 квадратних кілометрів в рік, що еквівалентно щорічній втраті морського льоду площею більше, ніж Шотландія.

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Танення морського льоду в Арктиці нерівномірно. Особливу тривогу викликає танення в Чукотському морі і морі Бофорта на північному сході Аляски. За словами професора Пітера Уодхэмса з Кембриджського університету, ще 30 лід тому в цей час року між морським льодом і північним узбережжям Аляски залишалася тільки вузька щілина для проходу кораблів.

Що відбулося за цей рік танення відображає сумну тенденцію, яка охопила всю Арктику, — очевидно, літо без морського льоду стане нормою для цього регіону в найближчі роки.

Потепління океану призводить до швидких екологічним змінам, які можуть поставити під загрозу життя людей із прибережних спільнот. Багатьом з них доводиться переселятися з-за повеней і танення вічної мерзлоти.

За матеріалами Independent

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