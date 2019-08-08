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Мінський фотограф зробила фотопроект про щоденну загрозу

08.08.2019

За словами фотохудожниці, люди не тільки не помічають пластик навколо, але часто навіть не підозрюють, де саме він міститься. Наприклад, мало хто знає, що микропластик є в декоративній косметиці і кремах для створення ефекту «сяйва» або «розгладження зморшок». Або скраби і гелях для душу з дрібними частинками — в одному тюбику може бути до 200 тисяч пластикових гранул. Вони змиваються в каналізацію потрапляють у Світовий океан, де залишаються назавжди.

Фото: tatjana.ku7

Морські організми заковтують микропластик разом з планктоном. Іноді від цього вони помирають, але часто «доживають» до нашого столу. Сьогодні практично вся риба, яку ми їмо, вже містить всередині пластикові частинки — згідно з останніми даними, європеєць з’їдає від 39 до 52 тисяч мікрогранул у рік. За недавнім вимірами, питна вода з 259 пляшок від 11 брендів, куплена в 9 країнах, в 93% випадків вже містила микропластик.

Експрес-інформація по країні

Білорусь – держава в Східній Європі.

 

Прапор

Герб

 

Столиця – Мінськ

Найбільші міста: Мінськ, Гомель, Могильов, Вітебськ, Гродно, Брест

Форма правління – Президентська республіка

Територія – 207 600 км2 (84-я в світі)

Населення – 9,5 млн чол. (93-я в світі)

Офіційні мови: білоруська, російська

Релігія – православ’я

ІЛР – 0,798 (50-я в світі)

ВВП – $76,1 млрд (67-я в світі)

Валюта – білоруський рубль

Межує з Литвою, Латвією, Україною, Польщею, Росією

Вплив микропластика на здоров’я людини поки що не доведено, але відомо, що пластикові мікрочастинки можуть притягувати інші хімічні речовини, які є в воді, і тоді вони стають джерелом токсичного впливу на організм.

Фото: tatjana.ku7

«Я працюю з темою екології більше п’яти років і помічаю, що осмислення екологічних проблем допомагає людям краще розуміти: все має свої причини і наслідки. Навіть незначні дії нашої «маленької» життя завжди впливають на щось більше — навколишній світ, інших людей, глобальні процеси. З одного боку, таке усвідомлення тягне за собою велику відповідальність, а з іншого — приємне відчуття того, що твоє життя вплетена в загальну мережу мільйонів інших зв’язків і має, по суті, дуже важливе значення», — розповіла Тетяна Кузнєцова.

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Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», люди з’їдають не менше 50 тисяч мікрочастинок пластику в рік.

За матеріалами Birdinflight

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