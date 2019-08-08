Бойовики вже чотири рази порушили “режим тиші” на Донбасі

Від початку поточної доби, станом на 12:00, у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики здійснили чотири провокаційні обстріли позицій українських військових. Про це повідомив представник прес-центру Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк під час брифінгу

“Від початку поточної доби сьогодні, 8 серпня, російсько-окупаційні війська продовжили порушення “режиму тиші”. Ворог здійснив чотири провокаційні обстріли наших позицій”, – сказав Гуцуляк.

З його слів, близько 01:00 ночі було зафіксовано ведення вогню окупантами з гранатометів поблизу Богданівки. Також вночі та близько 06:30 ранку зі стрілецької зброї – в районі Водяного.

Після 09:25 противник вів вогонь з великокаліберних кулеметів поблизу Новотроїцького.

“За наявною інформацією, бойових втрат внаслідок ворожих провокаційних обстрілів від початку поточної доби серед наших героїв-захисників немає”, – зазначив речник Міноборони.