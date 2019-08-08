Бандуристи, гуморист і стриптизер. В українському селі спалахнув секс-скандал. ФОТО

У селі Вишеньки, що на Волині, на святкування дня села запросили стриптизера — Містера Тіко.

Оголошення опублікувала місцева мешканка Антоніна Климчук у Facebook, пише Сегодня, передає Zrada.today.

В анонсі зазначено, що жителів села Вишеньки чекає свято, на якому можна буде почути дует бандуристок, вокальний гурт “Яворина”, а також послухати жарти гумориста Миколи Репецького. Проте головною подією свята стане виступ відомого стриптизера.

“Дорогі друзі! Вишеньчани гостинно запрошують Вас на свято! Ми раді, що народилися в Україні, на Волині, в цьому мальовничому селі! Такі місця завжди святі! Розділіть з нами радість родинного тепла”, – йдеться в анонсі.

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