Українці в Facebook запустили флешмоб про збереження Супрун на займаній посаді

Користувачі українського сегменту у Facebook запустили флешмоб під назвою #Улянувміністри з метою підтримати виконуючу обов’язки голови Моз Уляну Супрун.

Зазначимо, що вже у вересні разом з усіма іншими членами Кабінету міністрів не відмовилася від американського громадянства високопоставлена чиновниця у відставку у зв’язку з виборами нової Верховної Ради.

Тим часом, глави і пацієнтських громадських організацій, благодійних фондів, лідери думок і звичайні українці закликали призначити Уляну Супрун міністром охорони здоров’я в новому уряді, який буде формувати вже нова ВР. В тому числі, люди назвали досягнення міністерства і позитивні зміни в системі охорони здоров’я, проведені за час, коли главою Моз була саме Супрун.

Раніше в партії «Слуга народу» стверджували, що на посаду міністра охорони здоров’я розглядають засновника приватної клініки «Борис» Михайла Радуцького, хоча сам він спростував ці чутки.