Вчені створили з чорнобильської води і пшениці крафтовый самогон «Атомик»

Команда британських і українських вчених виготовила експериментальний радіоактивно безпечний алкоголь з води з свердловин Чорнобиля, а також пшениці і з допомогою традиційної методики «homemade».

Виготовлений алкоголь назвали «Атомик» (Atomik), пише Державне агентство України з управління зоною відчуження (ГАЗО).

Вчені в ході свого експерименту розвели дистильований алкоголь з мінеральною водою з глибокого водоносного шару в місті Чорнобиль, який має хімічний склад схожий з водами французької Шампані.

Зазначається, що у воді не виявили радіоактивного забруднення.

Також у складі горілки «Атомик» — пшениця. Згідно результату трирічного дослідницького проекту, в експериментальних зразках сільськогосподарських культур, вирощених в Чорнобилі, було виявлено незначне перевищення допустимої концентрації (20 Бк / кг) стронцію-90. Оскільки в процесі виготовлення алкоголю кількість «домішок» у зерні зменшується, то в готовому напої вчені виявили тільки природний радіонуклід вуглець-14. Його концентрація не перевищувала норму.

В Університеті Портсмута заявили, що «Атомик», можливо, найважливіший алкоголь у світі. Дослідники мають намір налагодити виробництво крафтового горілки із зерна, вирощеного в зоні відчуження і повертати 75% прибутку регіонам, постраждалим від аварії на Чорнобильській атомній електростанції.

«Я б назвав це високоякісним самогоном, адже «Атомик» має не типовий для високоочищений горілки смак, а також аромат зерна від наших оригінальних українських методів дистиляції. Мені це подобається», — зазначив перший заступник ГАЗО Олег Насвіт.

В даний час створюється соціальне підприємство «Чорнобильська алкогольна компанія», яке в майбутньому буде виробляти і продавати крафтовую горілку «Атомик», але для старту виробництва ще належить вирішити ряд юридичних питань.