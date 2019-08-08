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У Києві молода пара грабіжників побила дівчину

08.08.2019

У середу, 7 серпня в Києві двоє невідомих напали на дівчину, вони її побили і забрали мобільний телефон, пізніше грабіжники були затримані.

Про це повідомляє прес-служба Патрульної поліції Києва.

Так, пограбування сталося близько 23:00. Постраждала дівчина звернулася в поліцію, на місце виїхали патрульні. Отримавши опис злочинців, поліцейські незабаром їх знайшли неподалік від місця пограбування.

У затриманої 24-річної жінки було виявлено телефон заявниці, дівчина їх впізнала. Грабіжники були затримані, вирішується питання про правовий кваліфікації їх порушення.

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