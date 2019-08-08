У Житомирі батьки покинули на вулиці дворічного хлопчика

У Житомирі розшукують батьків маленького хлопчика, якого покинули на вулиці. Про це повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

Так, 7 серпня увечері хлопчика у візочку патрульні помітили на вулиці Перемоги, близько 21:20. Дитина спала, а поряд нікого з дорослих не було. Окрім того, на обличчі та голові малого були видимі забої і гематоми.

Патрульні викликали “швидку” для хлопчика і, опитуючи місцевих жителів, з’ясували, що він нібито проживає неподалік разом з матір’ю. Однак у будину світло не горіло і на стук поліцейських двері ніхто не відкрив.

Нині хлопчик перебуває у Житомирській обласній дитячій лікарні. Усі обставини події, а також батьків малого встановлюють інспектори з ювенальної превенції Житомирського відділу поліції.

Так, за вказаною адресою правоохоронці 8 серпня виявили ще двох дітей, 12-річну дівчинку та 8-річного хлопчика, які перебували у будинку під наглядом літньої бабусі. За словами жінки, їх батьки поїхали кілька днів тому і коли повернуться вона не знає.

Відтак поліцейські разом з соціальними службами вилучили дітей до з’ясування усіх обставин, у тому числі осіб батьків, та вирішення питання щодо подальшого їх перебування у родині.