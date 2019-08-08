Чоловік їхав з онкодиспансеру: у Харкові В трамваї поліцейський жорстоко побив пенсіонера

У Харкові дільничний інспектор Слобідського відділу поліції побив 68-річного чоловіка.

Про це пишуть «Коментарі. Харків».

Як розповів постраждалий Сергій Слинько, він з дружиною повертався додому на трамваї з онкодиспансеру. Поруч на кріслі, призначеному для інвалідів, сидів молодий чоловік. Жінка сказала, що пасажир займає спеціальне місце, додавши, що може показати посвідчення по інвалідності. Однак хлопець відповів нецензурною лайкою.

Коли я це почув, то смикнув хлопця за плече і сказав: «Ти що, з глузду з’їхав, вона тобі у бабусі годиться». Він мовчки повернувся і вдарив мене кулаком в обличчя. Я кинувся на нього у відповідь, зав’язалася бійка, — розповідає чоловік.

Коли водій трамвая сказала, що викликає поліцію, пенсіонер намагався скрутити кривдника, щоб передати правоохоронцям. Але молодий чоловік вдарив головою пенсіонера в лоб і вискочив з трамвая.

У цей момент хтось крикнув, що це дільничний. Тоді з трамвая вискочило ще кілька чоловіків. Бачачи, що я наздоганяю його, він розвернувся і знову кинувся на мене, — згадує потерпілий.

Людям вдалося затримати хлопця і зупинити проїжджаючий повз автомобіль патрульних.

Під час розгляду з’ясувалося, що пасажир трамвая, відповів матом і кулаками на прохання поступитися місцем, — 23-річний дільничний інспектор Слобідського відділу поліції Харкова Вадим Порфір’єв.

Після інциденту потерпілого пенсіонера з розсіченнями, гематомою та саднами на голові госпіталізували в 4-у невідкладну допомогу. Чоловік проходив лікування у відділенні нейрохірургії, йому наклали кілька швів. Він написав заяву в поліцію.

Як повідомили «Комментарям» у відділі комунікації поліції області, дільничний інспектор не відсторонений від роботи, оскільки таке рішення приймає суд за клопотанням слідства.

Матеріали передані в обласну прокуратуру для визначення підслідності. Рішенням керівництва призначена службова перевірка щодо цього працівника. Якщо вина його підтвердиться, він буде притягнутий до дисциплінарної відповідальності аж до звільнення, — поінформували в поліції.