«Дуже втомилися, але не отримали глибоких знань»: у «Слуги народу» виступили з гучним визнанням про тренінг в Трускавці

Глибоких знань, що стосуються політики, майбутні народні депутати від партії Зеленського «Слуга народу» в ході тижневого навчання в Трускавці не отримували, але зате мають базу, необхідну для роботи парламентарія.

Про це повідомила новоспечений парламентарій Марина Бардіна.

«Це ключові економічні, бюджетні, законодавчі питання про загальному розумінні процесів. Може бути, глибоких знань у нас поки немає, але вже є спільне розуміння і знайомства з людьми, у яких ми зможемо отримати допомогу», – повідомила Бардіна, додавши, що після тижневого тренінгу вона готова працювати в парламенті.

«Враження від школи позитивні. Хоча ми дуже втомилися за тиждень, тому що у нас був дуже насичений графік: ми працювали з 9 ранку і до 10 вечора. І переважна маса людей ходила на всі лекції», – підкреслила вона.

За словами Бардіної, в ході навчання більше уваги було приділено цінностей, комунікації та поведінки у парламенті.