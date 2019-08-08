Поскользнувшийся на вокзалі британець отримав £27 602 компенсації

Це – останній випадок, коли оператор залізничної інфраструктури Великобританії Network Rail компенсував моральний і фізичний збиток тим, хто переміщується його потягами.

Тільки за останні п’ять років компанія виплатила громадянам країни близько 1 млн фунтів стерлінгів як компенсацію за прорахунки і упущення своїх співробітників, а також в результаті падіння пасажирів на станціях.

Більше половини виплат здійснені внаслідок нещасних випадків на станціях Юстон, Паддінгтон, Вікторія і Ліверпуль-стріт.

Експрес-інформація по країні

Офіційна назва: Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії

Прапор



Герб



Столиця – Лондон

Найбільші міста: Лондон, Бірмінгем, Лідс, Глазго, Белфаст, Манчестер, Едінбург

Форма правління – Парламентська монархія

Територія – 243 809 км2 (78-я в світі)

Населення – 63,743 млн осіб (22-я в світі)

Офіційна мова – англійська

Релігія – християнство

ІЛР – 0,907 (14-я в світі)

ВВП – $2,98 трлн (5-я в світі)

Валюта – фунт стерлінгів

Межує з Ірландією

Найбільша сума виплат склала 39 631 фунт стерлінгів. Її перерахували пасажиру, поскользнувшемуся на «мокрому місці» на станції Чарінг-Крос.

Ще двоє пасажирів отримали великі виплати після того, як посковзнулися на Паддингтонском вокзалі (36 392 фунтів стерлінгів) і Юстоне (35 721 фунтів стерлінгів). 28 000 фунтів стерлінгів компенсували чоловікові, сломавшему палець на вокзалі Ліверпуль-стріт.

А найменша сума – 10 фунтів стерлінгів – була виплачена компанією Network Rail подорожньому, який, послизнувшись на льоду на станції Вікторія, був травмований і пошкодив свій костюм. До речі, саме цей вокзал бачив більше всього успішних позовів до залізничного оператора – 44.

При цьому співробітники компанії пишаються тим, що серйозно ставляться до подібних випадків. Вони дотримуються такої думки: якщо компанія винна у заподіянні кому-небудь травм або в інших проступки, вона по справедливості компенсує збитки і подбає про те, щоб подібне більше не повторювалося.

Network Rail управляє 20 станціями по всій Великобританії, в тому числі 11 – в Лондоні.

За матеріалами ВВС

Читайте також:

Японія тестує самий швидкий пасажирський експрес в світі (відео)

У Великобританії авіапасажир переплутав туалет з аварійним виходом

У Сіднеї відкрилося перше в країні метро з безпілотними поїздами