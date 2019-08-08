У Волинській області на день села запросили стриптизера

Жителі села Вишеньки Волинської області вирішили відзначити день села з особливим розмахом. В оголошенні, яке розмістила місцева мешканка, повідомляється, що на святі виступлять духовий оркестр, дует бандуристок, вокальна група «Яворина», шоу-балет, гуморист Микола Репецький і заслужений артист України Адам Горбатюк. «Опівночі прибуде Містер Тіко», — інтригує анонс.

«Наш гість буде виступати в ту пору, коли не буде дітей. Рівень виступу буде скромніше, ніж якщо б це було в якихось нічних клубах. Чому сільські жінки, які важко працюють, і не можуть ходити в ресторани або клуби, не можуть побачити такий танець?», — пояснили свою позицію організатори.

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Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в Китаї хочуть заборонити стриптиз на похоронах.

За матеріалами «Новий час»

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