У Росії мають намір порушити кримінальну справу проти Сталіна

Колишній слідчий хоче домогтися правової оцінки масових розстрілів і заслань за наказом Сталіна

Колишній слідчий з особливо важливих справ Генпрокуратури Російської Федерації Ігор Степанов вирішив порушити кримінальну справу стосовно Йосипа Сталіна і домогтися правової оцінки масових розстрілів і заслань в період сталінського терору.

Сторона звинувачення грунтується на наказі, НКВС який був підписаний Сталіним від 30 липня 1937 року, згідно з яким 82,7 тисячі людей треба було розстріляти, а ще 193,4 тисячі — відправити до таборів.

За словами Степанова, виходячи з того, що документ був прийнятий і підписаний членами Політбюро і самим Сталіним, останнього треба вважати «організатором масових вбивств, тобто геноциду православних священиків та інших громадян». Відповідну заяву вже подано до Генпрокуратури і Слідчого комітету Росії (СКР).

«Зараз правової оцінки немає, і тому культ Сталіна зберігається, йому ставлять монументи. У Росії понад ста пам’ятників Сталіну, так мені відповіли в мерії Новосибірська, пояснюючи, чому у них встановлений такий пам’ятник», — заявив Степанов.

За його словами, зараз столичного управління слідчого комітету росії його заяву перенаправили в Іванівську область.

Нагадаємо, що раніше постійна комісія з історичної пам’яті Ради з прав людини розкритикувала встановлення пам’ятників Сталіну на державних землях. У раді впевнені, що ті, хто ставить пам’ятники Сталіну, готові «забути і навіть виправдати» політичні репресії, депортації народів, колективізацію і голодомор.