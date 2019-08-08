Масове отруєння на Волині: з’явилися подробиці

Причиною отруєння на поминках в місті Ківерці Волинської області стала сальмонела. За словами медиків, бактерія могла бути в салаті з куркою, яйцем та майонезом.

“Ми схиляємося до того, що інфекція була в салаті. У нього входили курка, яйце, майонез. І в такому блюді, якщо не дотримуватися температурного режиму і термінів зберігання, сальмонела не тільки добре зберігається, але і розмножується, як в організмі”, – пояснила лікар-епідеміолог Волинського лабораторного центру МОЗ України Валентина Новачевська.

Зазначимо, що серед хворих є ціла сім’я. У всіх постраждалих діагностували харчове отруєння. Погано людям стало не відразу – пройшло не менше десяти годин. Всі скаржилися на високу температуру, нудоту, кишковий розлад.

За даними епідеміологів, це вже четвертий спалах сальмонельозу на Волині за останні півроку. Лікарі припускають: люди могли отруїтися їжею, яку приготували заздалегідь і неналежним чином зберігали.