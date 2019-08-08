У Запоріжжі п’яні підлітки жорстоко побили бездомного

Група підлітків напала на бездомних в Запоріжжі

Як зазначається, підлітки знайшли в полі притулок бездомних, зроблений з палиць, ганчірок і поліетилену. З невідомих причин неповнолітні почали бити людей.

“Малолітні негідники напилися горючої суміші і вирішили відігратися за все, що не виходить в житті на слабких духом і тілом людей… Потрібно знайти негідників..”, – написав Андрій Лукін.

Підлітки перебували в стані алкогольного сп’яніння. Хлопець, який особливо активно брав участь у побитті, насилу тримався на ногах, час від часу падаючи.

Варто також відзначити, що деякі з підлітків, які перебували в компанії, намагалися зупинити побиття.