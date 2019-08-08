За життя у швейцарському селі вирішили заплатити майже 40 тисяч гривень

Влада швейцарського села Гроссдітвіль прийняла рішення відмовити жителів від переїзду, пропонуючи їм матеріальну компенсацію.

Про це повідомляє швейцарський телеканал RTS, передає Zrada.today.

За інформацією RTS, в Гроссдітвілі налічується понад 860 жителів, і населення поступово скорочується. Щоб перепинити відтік населення, місцева влада ухвалила рішення виплачувати компенсацію тим, хто відмовляється від переїзду.

Як заявив мер Гроссдітвіля Рето Франк, місцевим уродженцям у віці до 30 років надаватимуть субсидію в 1500 франків (близько 40 тисяч гривень) і житло, в разі якщо вони залишаться в селі після того, як з’їдуть від своїх батьків. «Молодь збагачує життя села своїми ідеями», – зазначив Франк, додавши, що субсидію від мерії варто розглядати не як приманку для молодих, а як подяку їм за вірність малій батьківщині.

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