Барі Алібасов подав до суду на виробника «Крота»

Російський продюсер Барі Алібасов, що випила засіб для прочищення труб і знеможений після цього в кому, подає в суд на виробника «Крота» і гіпермаркет, де продавався товар.

Як повідомляє телеграм-канал «360», його адвокат підготував позовну заяву на 150 сторінках. Продюсер хоче отримати від компаній 100 мільйонів рублів: шкоду своєму здоров’ю Алібасов оцінив в 85 мільйонів, а моральний збиток — в 15 мільйонів рублів.

Захист буде наполягати на тому, що виробники використовують для хімічної речовини упаковки, що нагадують продуктові, і не встановлюють на пляшках блокуючі пробки, не дають відкрити засіб дітям або літнім людям.