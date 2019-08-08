Барі Алібасов подав до суду на виробника «Крота»

Російський продюсер Барі Алібасов, що випила засіб для прочищення труб і знеможений після цього в кому, подає в суд на виробника «Крота» і гіпермаркет, де продавався товар.
Як повідомляє телеграм-канал «360», його адвокат підготував позовну заяву на 150 сторінках. Продюсер хоче отримати від компаній 100 мільйонів рублів: шкоду своєму здоров’ю Алібасов оцінив в 85 мільйонів, а моральний збиток — в 15 мільйонів рублів.
Захист буде наполягати на тому, що виробники використовують для хімічної речовини упаковки, що нагадують продуктові, і не встановлюють на пляшках блокуючі пробки, не дають відкрити засіб дітям або літнім людям.
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