Жителька Кам’янського провалилася в щілину між плитами мосту і впав з 11 — метрової висоти

Жителька Кам’янського вижила після падіння з висоти одинадцяти метрів. Постраждала провалилася в щілину між плитами, після того, як її машина потрапила в ДТП.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

Аварія сталася на мосту. Автомобіль влетів в яму на місці деформаційного шва. Поки водій міняв колеса, одна з пасажирок вийшла з машини і хотіла зійти з проїжджої частини, але провалилася в щілину між плитами.

Нині 41-річна Наталія з численними травмами перебуває в лікарні: «Все болить, спина болить, повернутися не можу. Колють знеболюючі, протизапальні і все».

Лікарі називають стан пацієнтки «відносно задовільним». Жінку готують до операції, яку проведуть вже в обласному центрі.

В цей час деформаційний шов на мосту вже полагодили. У мерії виправдовуються, що аварійні ділянки ремонтують по черзі. Але місце, де провалилася жінка, не передбачено для пішоходів.

Своєї провини у трагедії, чиновники не бачать. Однак, постраждалої обіцяють надати допомогу у розмірі 10 000 грн.

Поліція падіння жінки з 11-метрової висоти класифікувала як нещасний випадок. Розбиратися планує тільки з ДТП. Заступник начальника сектору превенції Кам’янського відділу поліції прокоментував ситуацію так:

«Ми направили запити в департамент житлово-комунального господарства, щоб з’ясувати, хто балансоутримувач. Якщо він знайдеться, то ми притягнемо його до адміністративної відповідальності за неналежне утримання деформациного шва на мосту через Дніпро».

Однак, рідні та друзі постраждалої відступати не збираються. Вони будуть шукати справедливість, щоб на їх місці не опинився хтось інший. Друг сім’ї Андрій Цупров сподівається, що винні понесуть покарання:

«В ста метрах школа знаходиться. По цьому мосту ходять на пляж діти, рибалки. Тут відкрите місце, в яке може провалиться людина. Я думаю, для того, щоб навести тут порядок, міру Кам’янського потрібно укласти таку ж парі з Президентом, як уклав мер міста Дніпра».