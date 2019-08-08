МЗС України заперечує заборгованість країни СНД

МЗС України заявив, що заяву російського зовнішньополітичного відомства про заборгованість України перед СНД є відвертою маніпуляцією, оскільки вважає, що ніяких боргів немає. Про це в четвер, 8 серпня, повідомив заступник міністра закордонних справ Василь Боднар.





«Україна ніколи не була членом цієї Співдружності, оскільки не підписала Статут СНД. Ми були державою-засновником і учасником Співдружності, у свій час це мало сенс, але вже шостий рік поспіль Україна не підписує жодного документа, який приймається органами СНД… Тому ніякої заборгованості не може існувати в принципі», — зазначив Боднар.

Він також заявив, що з 2014 року Україна припинила платити внески до бюджету Співдружності і з тих пір не підписувала щорічних рішень про Єдиний бюджет органів СНД, тобто не брала на себе зобов’язань щодо сплати цих внесків.

При цьому Боднар підкреслив, що Україна також максимально знизила рівень представництва у засіданнях вищих органів СНД.

Раніше в МЗС РФ заявили, що Київ має більше 300 млн рублів заборгованості перед Співдружністю Незалежних Держав.