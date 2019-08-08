У мережі валютних обмінників відібрали ліцензію

Національний банк відкликав (анулював) у фінансовій компанії «Артем» генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій від 8 грудня 2017 року № 211 (діяльність з обміну валют).

«Відповідне рішення прийнято у зв’язку з визнанням структури власності ТОВ «ФК «Артем» непрозорою», — заявили у Нацбанку.

Крім того, ТОВ «ФК «Артем» перевищила протягом останніх шести місяців гранична кількість суттєвих порушень вимог валютного законодавства та вимог до організації захисту приміщень небанківських фінансових установ.