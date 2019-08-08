Штучний інтелект вивчає дивні сигнали з космосу

Коли ці радіосигнали, іменовані «швидкими радиовсплесками» (FRB), досягають земних радіотелескопів, вони яскраво спалахують на тисячні частки секунди, а потім пропадають. FRB фіксуються раптово і в різних місцях. Існуючі технології та методи спостереження досі були безсилі пояснити їх природу. Щоб визначити їх джерело, астрономи закликали на допомогу штучний інтелект. Можливо, він зможе розібратися, що (або хто) посилає радіосигнали на Землю.

Докторант Технологічного університету Суінберна (Мельбурн, Австралія) Ваель Фарах розробив систему штучного інтелекту, навчальну телескоп сіднейської університетської радіообсерваторії Molongo виявляти FRB і перемикатися в самий детальний режим запису, щоб найточнішим чином фіксувати дивні сигнали.

Нейтронні зірки, інопланетяни: які ще версії?

З тих пір, як перший з незрозумілих радіосигналів був виявлений в 2007 році, були постійні зусилля, щоб визначити його джерело, а також походження всіх, за ним послідували. Таких в цілому налічується близько 85.

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Австралія (Австралійська Федерація) – держава в Південній півкулі, розташована на австралійському материку та острові Тасманія.

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Форма правління – Конституційна монархія

Територія – 7 692 024 км2 (6-я в світі)

Населення – 24,8 млн чол. (52-я в світі)

Офіційний мову – австралійський англійська

Релігія – християнство

ІЛР – 0,935 (2-я в світі)

ВВП – $1,454 трлн (12-я в світі)

Валюта – австралійський долар

У статті, опублікованій в авторитетному журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (видається Оксфордським університетом), команда австралійських і британських астрономів засвідчила, що нещодавно їм вдалося виявити в режимі реального часу п’ять таких сигналів за допомогою одного радіотелескопа.

Дослідники вказали на одну з найбільш специфічних рис FRB: одного разу дав про себе знати, сигнали ніколи не повторюються. Таке враження, що кожне таке подія в космосі є одиничним, яке ніколи не повториться знову.

Є версія, що радиовсплески випромінює нейтронна зірка, що падає в чорну діру. Або сама чорна діра, різко зменшується в розмірах. Або темна матерія при зіткненні з чорною дірою. А дехто вважає, що радіосигнали можуть бути доказом існування позаземних форм життя.

Однак скептики відкидають цю версію. Адже абсолютно немислимо, щоб різноманітні інопланетні цивілізації вирішили випромінювати сигнали абсолютно однакового типу одним і тим же чином. Ймовірність такого збігу прагне до нуля, вважають опоненти.

За матеріалами NBC News

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