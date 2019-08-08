Повінь – зміна системи

Menu
Close

Дефіцит води на планеті відчувають 1,8 млрд чоловік

08.08.2019

Попит на питну воду перевищує її доступність, підземні води зникають із загрозливою швидкістю. Майже чверть світового населення проживає в районах, де дуже мало води. Про це йдеться в черговому дослідженні «Інституту світових ресурсів» (штаб-квартира у Вашингтоні, США).

Група вчених інституту вивчає, де в даний момент на планеті розташовані місця так званого «водного стресу». За визначенням Організації Об’єднаних Націй, так називається ситуація, коли запас води становить менше 1700 кубічних метрів на людину в рік.

Фото: Shutterstock

Експрес-інформація по країні

Сполучені Штати Америки (США) – держава в Північній Америці.

 

Прапор

Герб

Столиця – Вашингтон

Найбільші міста: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Майамі, Х’юстон, Філадельфія, Бостон, Фінікс, Сан-Дієго, Даллас

Форма правління – Президентська республіка

Територія – 9 519 431 км2 (4-я в світі)

Населення – 321,26 млн чол. (3-я в світі)

Офіційний мову – американську англійську

Релігія – протестантизм, католицизм

ІЛР – 0,915 (8-я в світі)

ВВП – $17,419 трлн (1-я в світі)

Валюта – долар США

Межують з Канадою, Мексикою

Незважаючи на те, що вода покриває близько 70 відсотків поверхні Землі, води, особливо питної, не так багато, як здається. Прісної води на Землі лише 3 відсотки.

1,8 мільярда людей у світі живуть у регіонах із дефіцитом води, а ще 2,6 мільярда відчувають нестачу води щонайменше протягом одного місяця в році.

Мегаполіси борються за воду

Кожен четвертий з 500 найбільших міст світу перебуває в стані «водного стресу». Мегаполіси, схильні до дефіциту води, є на всіх континентах.

Першим сучасним великим містом, де запаси питної води майже вичерпалися, став Кейптаун. Серед інших великих міст, які максимально наблизилися до критичної межі, Бангалор, Пекін, Сан-Паулу, Каїр, Джакарта, Стамбул, Мехіко.

Читайте також:   Рубль завалиться: в Росії б'ють тривогу із-за нових санкцій США

У минулому році в штатах Нью-Мексико і Каліфорнія в США також відчувалася серйозна нестача води.

Вчені бачать вихід з драматичної ситуації в проектуванні водосховищ, що накопичують і зберігають дощову воду. З їх допомогою можна буде поповнити запаси ґрунтових вод у посушливих районах. Необхідно також впровадити технології, що дозволяють використовувати в сільському господарстві якомога менше води. Опріснювачі – ще один ефективний вихід для регіонів, які потерпають найбільше від дефіциту питної води.

Згідно з експертними прогнозами, глобальний попит на прісну воду в 2030 році перевищить пропозицію на 40 відсотків із-за цілого комплексу факторів, у тому числі зміни клімату, діяльності людини і зростання чисельності населення.

За матеріалами Deccan Chronicle

Читайте також:

США чекає брак питної води вже в найближчі 50 років: вчені

Проблемою нинішнього століття стане нестача води: NASA

Вода закінчується: 10 отрезвляющих фактів про річках світу

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *