Дефіцит води на планеті відчувають 1,8 млрд чоловік

Попит на питну воду перевищує її доступність, підземні води зникають із загрозливою швидкістю. Майже чверть світового населення проживає в районах, де дуже мало води. Про це йдеться в черговому дослідженні «Інституту світових ресурсів» (штаб-квартира у Вашингтоні, США).

Група вчених інституту вивчає, де в даний момент на планеті розташовані місця так званого «водного стресу». За визначенням Організації Об’єднаних Націй, так називається ситуація, коли запас води становить менше 1700 кубічних метрів на людину в рік.

Експрес-інформація по країні

Сполучені Штати Америки (США) – держава в Північній Америці.

Прапор



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Столиця – Вашингтон

Найбільші міста: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Майамі, Х’юстон, Філадельфія, Бостон, Фінікс, Сан-Дієго, Даллас

Форма правління – Президентська республіка

Територія – 9 519 431 км2 (4-я в світі)

Населення – 321,26 млн чол. (3-я в світі)

Офіційний мову – американську англійську

Релігія – протестантизм, католицизм

ІЛР – 0,915 (8-я в світі)

ВВП – $17,419 трлн (1-я в світі)

Валюта – долар США

Межують з Канадою, Мексикою

Незважаючи на те, що вода покриває близько 70 відсотків поверхні Землі, води, особливо питної, не так багато, як здається. Прісної води на Землі лише 3 відсотки.

1,8 мільярда людей у світі живуть у регіонах із дефіцитом води, а ще 2,6 мільярда відчувають нестачу води щонайменше протягом одного місяця в році.

Мегаполіси борються за воду

Кожен четвертий з 500 найбільших міст світу перебуває в стані «водного стресу». Мегаполіси, схильні до дефіциту води, є на всіх континентах.

Першим сучасним великим містом, де запаси питної води майже вичерпалися, став Кейптаун. Серед інших великих міст, які максимально наблизилися до критичної межі, Бангалор, Пекін, Сан-Паулу, Каїр, Джакарта, Стамбул, Мехіко.

У минулому році в штатах Нью-Мексико і Каліфорнія в США також відчувалася серйозна нестача води.

Вчені бачать вихід з драматичної ситуації в проектуванні водосховищ, що накопичують і зберігають дощову воду. З їх допомогою можна буде поповнити запаси ґрунтових вод у посушливих районах. Необхідно також впровадити технології, що дозволяють використовувати в сільському господарстві якомога менше води. Опріснювачі – ще один ефективний вихід для регіонів, які потерпають найбільше від дефіциту питної води.

Згідно з експертними прогнозами, глобальний попит на прісну воду в 2030 році перевищить пропозицію на 40 відсотків із-за цілого комплексу факторів, у тому числі зміни клімату, діяльності людини і зростання чисельності населення.

За матеріалами Deccan Chronicle

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