Рецесія в головах

Зашкалюває геніальність

Неймовірно, але факт: у Росії знову заговорили про можливість рецесії. Для тих, кому лінь або ніколи уточнювати кожен псевдоумный термін, якими засмітили наш язик до повного невпізнання, поясню: це не що інше, як економічний спад. Правда, є і інші значення, в медицині, наприклад, але сьогодні нас цікавить саме це.

З таким прогнозом виступив якийсь Інститут економіки зростання імені Столипіна, очолюваний відомим бізнес-омбудсменом (скільки ж слівець затягли в нашу мову!) Борисом Титовим. На думку експертів, ця сама рецесія може бути зареєстрована в Росії вже за підсумками поточного року. Що досить дивно: за підсумками першого кварталу 2019 фіксувалося зростання 0,5%, за підсумками другого офіційних підсумків ще не підвезли», але неофіційно говорять про 0,7% по відношенню до аналогічного періоду минулого року. Тобто, хоч поганенький, але зростання.

Так звідки ж дрівця, що сталося з нашим економічним дивом, яке ось-ось повинно було з абсолютною невідворотністю нас накрити? Або що, всі жертви, всі старання були даремно?! Або ми не всі рекомендації найкращих економістів у світі виконували?!

Ні, справді, давайте-ка з цим розберемося!

Таргетировали ми інфляцію? Та навіть питати безглуздо: вже добру чверть століття (без перебільшення, приблизно з середини дев’яностих) ми тільки цим і займаємося! Таргетируем її, прокляту, з усіх ракурсів, зітхнути вільно їй не даємо! Кращі уми держави засинають і прокидаються з думкою про те, добре чи була оттаргетирована інфляція! Ні, як хочете, але подібне звинувачення, будь воно ким завгодно озвучено, прозвучало б як блюзнірство!

Може, ми брали дефіцитні бюджети? Або хоча б бездефіцитні? Так ні ж, з року в рік все суцільно профіцитні! Прямо на заздрість і Європі, і в Америці – ось кому варто було б повчитися у наших економічних геніїв! А то, розумієш, кожен рік у них дефіцит 3-4%, всякі облігації для покриття розміщують у боргову петлю держава заганяють. Нездари і нездари, одним словом, треба їм терміновий курс ВШЕ організувати!

Може, бюджетне правило порушували?! Ну немає, бюджетне правило, це геніальний винахід гениальнейшего рахівника Олексія Кудріна, давно стало для нас священною коровою. Не порушували і не будемо порушувати! Навпаки, раз за разом знижуємо кордон відсікання, щоб кляті нафтодолари не йшли в нашу економіку, яка і без того ось-ось почне рости як на дріжджах, а осідали в різних фондах, де зберігалися б до кращих (тобто гірших, ви вже вибачте за раптовий парадокс) часів.

А що там з фондами, до речі? Вже не проїли ми їх? Не пустили на якісь одномоментні дурниці на кшталт інвестицій, нацпроектів, зниження бідності, підвищення рівня зайнятості? Та ні, нормально з ними все: зростають, рідні, вселяючи в нас законну гордість і почуття глибокого задоволення! Погодьтеся, адже приємно усвідомлювати, що твоя держава накопичила на свої похорони величезну суму, і пройдуть вони пишно, урочисто, красиво?

Може, ми мало допомагали нафтовим і газовим компаніям? Теж наклеп: допомагали багато, активно, буквально з будь-якого приводу! І податковими пільгами, і пільговими кредитами, і податковий «маневр» на першу вимогу – все для них, годувальників! Та й не тільки нафтовики і газовики у нас в честі: всім олігархам, які страждають від санкцій, держава надала допомогу, якщо вони досить близькі до Кремля і з цієї причини можуть називатися «системоутворюючими».

Або — о жах! – ми допустили необґрунтоване зростання зарплат в країні?! Ні, це справжній наклепницький наклеп на наших прекрасних економічних геніїв: ми уважно прислухаємося до кожного стогону про те, як нашій економіці буде складно без дешевих робочих рук з Середньої Азії, і робимо все, щоб гастарбайтери користувалися у нас заслуженою пошаною і повагою.

Знову ж таки, пенсійну реформу провели. Рішуче, чітко, ефективно. Відняли у дорогих росіян передпенсійного віку по мільйону рубликів, дарма що засіки від грошей ломляться та профіцитні бюджетів з разу в раз приймаються.

Бензин у нас росте в ціні? Росте. Мало того, нафтовикам ще й обіцяють компенсації за недоотриманий прибуток, а то їм, бачте, невигідно переробляти нафту всередині країни, їм комфортніше сирої її на експорт гнати. І це, зауважте, замість того, щоб просто підняти в рази експортне мито і забезпечити тим самим випереджаюче зростання вигідності внутрішньої переробки нафти на десятиліття вперед, як зробили б, запевняю вас, в будь-якій країні з менш розумними (точніше, менш геніальними) економістами.



Не зростає, треклятая!

Загалом, продовжувати можна до безкінечності: немає межі геніальності нашого «економічного блоку», раз за разом він вигадує щось нове, цікаве, часто раніше небачене в економічній практиці!

Правда, економіка все одно не зростає… Але це і зрозуміло: санкції, кляті буржуїни дешевих кредитів не дають, а своїх грошей ми в економіку не вкладаємо – ще чого!

А тепер ось і про рецесію заговорили. Проклятий Крим! Або, як казав наш незабутній А. Улюкаєв (якраз перед посадкою), «політики створюють проблеми для економіки». До речі, я тоді навіть злякався за нього: так відкрито і явно Путіна ніхто з «вертикалі» не штурхав. Не дарма, як з’ясувалося, злякався, але про це як-небудь іншим разом…

Загалом, якась у нас дивна економічна реальність виходить. Кругом, куди не плюнь, геній на генії сидить і Вищою школою економіки поганяє. А країна, яка не має справжніх економічних проблем, у справжньому їх розумінні, досі не може вибратися з економічної… Ну так, ями, я саме це і мав на увазі.

На всякий випадок зроблю одне уточнення. Розумним воно не потрібно, але їх, як показує практика, не так вже й багато. А ось більшість “трохи менш розумних” дуже любить з серйозним виглядом заявити щось на кшталт «ти що, економіст, щоб уряд критикувати?!» До речі, ці люди взагалі люблять напустити на себе глибокодумності і ляпнути що-небудь на зразок «Ти що, поет, що берешся поезію критикувати?! Ну-ка, напиши краще, а потім вякай!» І так буквально з будь-якого приводу…

Так ось, дорогі мої любителі щось ляпнути з розумним виглядом… Для того, щоб цінувати роботу кухаря в ресторані, не обов’язково самому бути великим кулінаром. Повірте, вашого життєвого досвіду більш ніж достатньо для цього. А для того щоб оцінити кравця, пошившего вам кривий піджак, не обов’язково закінчувати курси швачок-мотористів. Ну і зовсім вже вас добью: великий російський критик Віссаріон Григорович Бєлінський не писав поем, порівнянних з «Євгенієм Онєгіним», і романів, затмевающих «Мертві душі». Тим не менш, його думка з приводу цих та інших творів було дуже затребуване, і практично не було в суспільстві ідіотів, які б кричали йому «спочатку сам напиши!»

Тому давайте погодимося з тим, що у кожного з нас, що живуть в Росії, є і основа, і право виставляти оцінки діяльності нашому вельмишановному (закон є закон, вибачте) уряду. Причому часу для того, щоб переконатися в якості роботи наших міністрів і різних «віце», було вже достатньо. Вже не тільки квіточки відцвіли, але і плодами їхньої діяльності ми сповна насолодилися…

А як казав ще Христос, «по плодах їх пізнаєте їх». Тобто у нас є всі підстави говорити, що перед нами не культурна, корисне садове дерево, а тернина або реп’ях.



Як колоду не тасуй…

Ні, не лякайтеся, це не заклик до того самого. Це всього лише констатація того факту, що компетентність нашого уряду та інших економістів давно під питанням.

У нас, напевно, знайдеться заміна тим неукам, які в перебудовні роки в своєму мозку плюс на мінус поміняли (і навпаки), так і живуть з «Капіталом» в голові. Хіба що те, що у Маркса вважалося поганим, вони тепер вважають хорошою, і навпаки.

Звичайно, якийсь уважний читач мені заперечить: мовляв, Титов і його «інститут» — той ще джерело. Все так, про мій уважний читач, все так. Особисто мені Тітов нагадує інструктора лікувальної фізкультури, який увірвався на лікарський консиліум і зажадав відправити хворого, що потребує термінової операції та реанімації, в спортзал.

Але як бути з такою інформацією, наявною в інших джерелах:

Крім того, найнижчі показники використання бюджетних коштів були зафіксовані в нацпроектах, які могли б надати найбільший мультиплікативний ефект — “Підвищення продуктивності праці і підтримка зайнятості” (бюджет виконаний на 17,7%), “Безпечні та якісні автомобільні дороги” (бюджет виконаний на 12,2%), “Цифрова економіка РФ” (бюджет виконаний на 8,3%).

А адже нацпроекти дійсно є останньою надією на економічне зростання в сучасній Росії. Без них залишається тільки «бюджетне правило» та інша «геніальність», про яку сказано вище…