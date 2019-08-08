Банда незаконно привласнила 17 квартир

Київською місцевої прокуратурою №7 завершене досудове розслідування за фактами заволодіння організованою групою осіб об’єктами нерухомості на території міста Києва, а також грошовими коштами від їх подальшого продажу.

Як повідомлялося, в жовтні 2018 року Київською місцевою прокуратурою №7 спільно з Київським міським управлінням ДВБ НП України та ГУ КЗЕ СБ України затримано організаторів та виконавців шахрайської схеми заволодіння житловою нерухомістю.

Встановлено, що організована група осіб, до складу якої входило п’ятеро осіб, у тому числі приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, діяла на території міста Києва з кінця 2016 року по жовтень 2018 року.

Учасники організованої групи після отримання інформації про смерть самотніх власників квартир виготовляли підроблені документи, на підставі яких у подальшому реєстрували право власності на необізнаних у злочинному умислі осіб.

У подальшому вказані помешкання зловмисники продавали добросовісним покупцям, а грошові кошти розподіляли між собою.

На сьогодні установлено, що за вказаний період шахраям вдалося незаконно привласнити 17 об’єктів нерухомості у столиці. При цьому завдано збитків територіальній громаді міста Києва на суму 8 млн. грн., спадкоємцям померлих власників квартир – 4,7 млн. грн. та покупцям квартир – на суму 3,5 млн. грн.

Організатору та одному із виконавців обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Окрім того, з метою поновлення порушених прав територіальної громади м. Києва, Київською місцевої прокуратурою №7 вже пред’явлено 9 позовів про повернення викрадених квартир до комунальної власності.

Робота щодо повернення інших об’єктів, що незаконно вибули з комунальної власності, продовжується.

Також повідомляємо, що у межах виділеного кримінального провадження розслідується ще близько 50 фактів незаконного вибуття об’єктів нерухомості з власності на підставі підроблених документів. Слідство у даному провадженні триває

: zora-irpin.info

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