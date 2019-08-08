Аліна Гросу розтопила серця фанатів трепетним кадром з чоловіком

Українська бджілка показала дуже особисте в соцмережі, фанати не приховують емоцій

Відома українська співачка Аліна Гросу, яка довгий час жила і працювала в Росії, любить привертати до себе увагу і епатувати публіку, що успішно робить на своїй сторінці в Instagram. Дівчина часто викладає оголені фото, демонструючи публіці, як вона подорослішала, і що більше немає тієї кучерявої “бджілки”, до якої всі звикли.

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Публикация от GROSU (@alina_grosu) 7 Авг 2019 в 4:52 PDT

: znaj.ua

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