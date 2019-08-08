Радісна Регіна Тодоренко вперше показала сина

Співачка та телеведуча Регіна Тодоренко, яка одружилася з Владом Топаловим минулого місяця, влаштувавши грандіозну вечірку у Італії, вперше показала шанувальникам в Інстаграмі свого малюка.

Син пари народився у грудні, тім, досі не з’являвся в акаунтах зіркових мами або тата.

“Коли ти спиш, я тихенько плачу біля твого ліжечка, тому що, мені здається, що мій малюк повинен зростати зовсім в інших умовах, і ти заслуговуєш кращого дитинства, а твої бабусі втішають мене і кажуть: “Перестань ревіти, він вибрав вас ще на небесах і знав, що його батьки – артисти”. Я точно знаю, що ти будеш рости за лаштунками на батькових концертах і в гримерках на маминих шоу. І я поки не розумію, як це відіб’ється на твоїй долі. Сьогодні ти вперше побував не за кадром, а у кадрі. Ділити з тобою один знімальний майданчик – це велике щастя, а найзворушливіше відчуття для матері (яке я відчула сьогодні) – це гордість, величезна гордість не за себе, а за сина, якому аплодувала стоячи вся знімальна команда!”, – розповіла Регіна.

: bilshe.com

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