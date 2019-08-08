Дієта молодості. Вчені з’ясували, що потрібно їсти, щоб не старіти

Деякі продукти харчування здатні активувати роботу омолоджувальних генів, стверджують дослідники

Забудьте про суворі дієти, підрахунок калорій і відмову від солодкого. Рецепт вічної молодості полягає в тому, щоб включити у свій раціон продукти, що впливають на роботу генів

Першим, хто привселюдно заявив про те, що продукти харчування можуть впливати на роботу генів, був американський дерматолог Ніколас Перриконе.

Автор кількох бестселерів стверджував, що генетичні установки всередині організму не є константою. Вони зазнають модифікації протягом життя людини. І найважливішим способом впливати на них є те, що ми їмо.

На думку медика, формуючи дієту, важливо думати не про кількість калорій, а про користь поживних речовин, які містяться в продуктах харчування.

А деякі продукти є просто таблетками молодості, здатними уповільнити старіння організму.

Перріконе стверджує, що дотримуючись рекомендованої ним дієти молодості, можна в 60 років спокійно виглядати на 40. Правильне харчування дозволяє генам омолодження працювати навіть в тому віці, коли вони зазвичай відключаються.

Важлива не кількість калорій, а користь поживних речовин, які містяться в продуктах харчування

«Ми отримуємо свій набір генів у спадок, маючи схильність до раннього або пізнього старіння, а також до набору певних захворювань, — говорить медик. — Але деякі види продуктів при регулярному вживанні можуть вносити корективи в цей глобальний план».

Багато недавніх досліджень показують, що точка зору Перріконе не позбавлена підстав. Наприклад, американський дієтолог Брунільда Назаріо вважає, що дієта, заснована на ідеях Перріконе, не суперечить принципам сучасної дієтології і цілком обґрунтована.

Такий спосіб харчування не передбачає серйозних обмежень у продуктах. Він лише пропонує зробити акцент на регулярному вживанні деяких видів їжі, які допомагають організму боротися зі старінням.

: nv.ua

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