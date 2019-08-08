Боровся за спадщину: чоловік хотів підірвати родичів

У Київській області чоловік погрожував підірвати своїх родичів через спадщину. Чоловік тероризував рідню вже протягом двох років: він відправив родичам СМС з погрозою, що якщо йому не віддадуть 30 тис. грн спадщини, він підірве їх, передає прес-служба поліції області.

«Більше того, зловмисник виготовив предмет, зовні схожий на “вибуховий пристрій” та такий подарунок прикріпив на металеві ворота гаража. Небезпечий предмет мав вигляд пакету з-під соку, до якого було примотано телефон із дротами. Віднайшовши його, перелякані господарі одразу викликали працівників поліції»,- йдеться в повідомленні.

Вибухівка виявилася муляжем.

Правоохоронці затримали чоловіка. Зараз він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.

: sud.ua

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