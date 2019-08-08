Зірка Кварталу 95 Олена Кравець отримала цікаву пропозицію

Колишня “дружина” Володимира Зеленського за сюжетами “Кварталу 95” Олена Кравець отримала естафету від української гімнастки Різатдінової і репера Серьоги. Пропозиція, яка надійшла Олені, змусить її зробити складний вибір.

Зірка Кварталу 95 Олена Кравець має вирішити, чи стане учасницею популярного шоу “Танці з зірками”.

Уже стало відомо, що в оновленому третьому сезоні на паркет вийдуть призер олімпійських ігор з художньої гімнастики, молода мама Ганна Різатдінова і популярний репер Серьога, який відомий також як Поліграф Шарікоff.

: u-news.com.ua

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.