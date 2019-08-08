Бідні, бідні діти

Багато росіян з пелюшок привчаються до того, що у них немає і не може бути ніяких перспектив. І справа не тільки у відсутності грошей — вивчена безпорадність успадковується від батьків.

Кожна четверта дитина в Росії зростає за межею бідності. Це лише за офіційною статистикою. В реальності картина набагато сумніше. А в перспективі — страшніше. Адже діти — не лише квіти життя, але і наше майбутнє. Дитина, що зростає в злиднях сьогодні, — це погано освічений, багато працює, але мало отримує, хворий дорослий завтра.

Я працюю в школі і бачу цих дітей — у яких дві сорочки або блузки на весь навчальний рік, які не обідають на великій перерві, а перекушують двадцатирублевыми сухариками, мають змінне взуття у пакетах з «Пятерочки» і після втрати зошити ніяк не можуть придбати нову.

Дітей, які не підуть у десятий клас, навіть якщо пристойно здадуть ОГЕ, тому що батьки кажуть, що інститут все одно не для них. Так і в дев’ятий вони теж не підуть, тому що в ПТУ тепер беруть після восьмого, а потім нарешті можна буде самим заробляти. Таких дітей багато, і стає все більше. Цю сумну тенденцію можна спостерігати як раз за статистикою переводить в десяті класи. Якщо в 2000-е в ліцеї і коледжі із шкіл йшла тільки третина підлітків, то тепер — половина, а в 2017-му, наприклад, так і зовсім 59% не захотіли піти в десятий.

І відбувається це зовсім не тому, що середньо-спеціальна освіта переживає розквіт, як хочуть представити деякі аналітики. Діти йдуть зі школи, щоб «не втрачати даремно два зайвих року». Вони впевнені, що у внз на бюджет потрапляють тільки ті, кого натаскує армія репетиторів, а у їхніх батьків немає грошей на це — як і на платне навчання. Розумієте, вони навіть не пробують, не роблять ні однієї спроби отримати вищу освіту, щоб, можливо, змінити власне майбутнє. Вони успадковують від своїх виснажених до всього байдужих батьків вивчену безпорадність. Не генетично, звичайно, але успадковують. Вони не знають, що може бути по-іншому.

Положення в деяких сім’ях такий відчайдушний, що діти вирішують «не втрачати зайві роки» та в ПТУ. З’явилися вже депресивні регіони, в яких більше половини підлітків після дев’ятого чи восьмого класу взагалі закінчують навчання. В Тиві, де за межею бідності живе понад 40% населення, таких 63%. Рівень безробіття — теж один з найвищих по країні (18,3%). Нікуди вчитися. Нікуди жити.

Що чекає таких дітей в недалекому майбутньому? Якщо не маргіналізація, пияцтво і кримінал, то низькокваліфікований, низькооплачувана, важкий, осоружний працю. Якщо кому «пощастить» знайти роботу не за копійки, то гарувати доведеться нелюдськи, можливо без оформлення будь-яких соціальних гарантій. Довго, правда, орати не вийде — здоров’я угробится дуже швидко. І якось різко. Одного разу відвезуть на «швидкій» прямо із заводу або з будівництва. Потім — несподівана інвалідність. Як так? Що, нічого не покалывало, не пекло, не тягнуло? Так адже подібні «дрібниці» ці люди привчаються ігнорувати ще з дитинства.

Навіть якщо роботизація, автоматизація, цифровізація все ж переможуть — чим чорт не жартує — і перетворять некваліфікованих робітників у одержувачів допомоги, «швидкі» все одно будуть їх відвозити. Не з цехів і з будівництв, а з домашніх диванів. Тому що у цих людей з дитинства не виробляється звичка стежити за здоров’ям, відгукуватися на сигнали організму.

Ось дитина сидить на уроці, у нього болить живіт, він мовчить, терпить. «Тобі погано?» — запитує вчителька. «Нормально», — стомлено відповідає той. «Йди в медкабінет», — наполягає педагог. «Не треба», — мотає головою учень. Для нього цей похід не має сенсу. Ну сходить він до шкільного лікаря, ну отримає направлення до гастроентеролога. В районній поліклініці гастроентеролога немає, у міській — запис на три місяці вперед, платно — дорого. Мати лише розсердиться, скаже: вигадав, напевно, щоб ухилитися від занять, ось і вдома вічно живіт болить, коли треба робити уроки. Та й здавали ж аналізи недавно, всього рік тому, нормально все було.

У дитини, яка постійно запиває газованою водою дешеві солодощі, звичайно, гастрит. Але батькам ніколи цим займатися — вони працюють по 12 годин. Та й у кого зараз немає гастриту? І нічого, живуть.

Не вірите, що так буває?

У минулому році моєї дочки знадобилося обійти декількох фахівців, щоб отримати довідку, що вона може займатися спортивним туризмом. З двох десятків підлітків, записатися в секцію, до потрібного терміну, до жовтня, разом з моєю дочкою довідки принесли ще дві людини. До Нового року документи були лише в половини, решта кинули гурток — до цього часу якраз з’ясувалося, що потрібно ще й спеціальні лижі купувати. Коли такі діти подорослішають, вони не будуть намагатися влаштуватися на кращу роботу, тому що для цього буде потрібно пройти медкомісію, витратити три місяці на навчання і купити добротний костюм.

Занадто апокаліптично? Не може бути, щоб такий безвихідністю були поневолені мільйони? Зрозуміло, є ті, хто розриває порочне коло, долає бідність, на яку були приречені з пелюшок. Але це коштує величезних зусиль. Це — винятки. Решта — закономірний підсумок провалу соціальної політики.