«Пропоную вам угоду»: Зеленський звернувся до турецьким бізнесменам

Зараз ситуація на Україні залишає бажати кращого. В той час, як мер Києва Віталій Кличко відпочиває у відпустці, громадяни завалили контактний центр міста «1551» скаргами і зверненнями. Людей хвилює зливова каналізація, із-за якої місто знову після дощу перетворився на Венецію; переповнені сміттєві контейнери; несанкціонована торгівля і проблеми з гарячою водою.

На відміну від Кличка, президент України Володимир Зеленський трудиться, не покладаючи рук. Зараз гарант знаходиться в Туреччині і намагається заручитися підтримкою президента Реджепа Тайіпа Ердогана.

Так, у ході зустрічі, Зеленський запропонував Ердогану розпочати спільну роботу над розвитком бренду Чорного моря. Зі свого боку, для збільшення турпотоку, український лідер пообіцяв легалізувати гральний бізнес.

Крім цього, Зеленського дуже хвилює економічне питання. Нещодавно президент України записував відеозвернення до іноземним інвесторам, закликаючи вкладати кошти в його країну. З цією ж пропозицією голова Незалежної звернувся і до турецьким бізнесменам. Правда, виступаючи на бізнес-форумі, гарант пообіцяв, що економіка України буде щорічно зростати на 5-7%.

«Пропоную вам угоду: ви інвестуєте в Україну – я захищаю ваші інвестиції, ми ростемо разом», – сказав Зеленський.

До всього іншого, український лідер сподівається налагодити товарообіг між країнами.