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Нурмагомедов відповів Кадирову про терор імама Шаміля

08.08.2019

Нурмагомедов ответил Кадырову про террор имама Шамиля

Російський боєць змішаного стилю Хабіб Нурмагомедов відповів главі Чечні Рамзану Кадирову на критику імама Шаміля, який вів війну з Росією в 19 столітті.

Свій пост Нурмагомедов опублікував в Instagram. Він підкреслив, що імам Шаміль був людиною, у якого на тілі було 10 наскрізних ран, які той отримав на полях боїв. Також спортсмену соромно від того, що він навіть не схожий на легендарного борця з Росією.

З Нурмагомедовым погодилися такі борці, як Забитий Магомедшарипов, Магомед Ісмаїлов і Іслам Махачев.

Раніше Кадиров у своєму інтерв’ю виданню «Чечня сьогодні» зазначив, що імам Шаміль своєю боротьбою проти Росії накликав біду на чеченський народ, що призвело до загибелі майже половини населення тодішньої Чечні.

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