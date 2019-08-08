Нурмагомедов відповів Кадирову про терор імама Шаміля

Російський боєць змішаного стилю Хабіб Нурмагомедов відповів главі Чечні Рамзану Кадирову на критику імама Шаміля, який вів війну з Росією в 19 столітті.

Свій пост Нурмагомедов опублікував в Instagram. Він підкреслив, що імам Шаміль був людиною, у якого на тілі було 10 наскрізних ран, які той отримав на полях боїв. Також спортсмену соромно від того, що він навіть не схожий на легендарного борця з Росією.

З Нурмагомедовым погодилися такі борці, як Забитий Магомедшарипов, Магомед Ісмаїлов і Іслам Махачев.

Раніше Кадиров у своєму інтерв’ю виданню «Чечня сьогодні» зазначив, що імам Шаміль своєю боротьбою проти Росії накликав біду на чеченський народ, що призвело до загибелі майже половини населення тодішньої Чечні.