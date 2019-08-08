Під Києвом зник 15-річний хлопчик

Під Києвом розшукують 15-річного Олійника Дмитра. Підліток пішов з дому і досі не повернувся. На зв’язок з рідними не виходить.

Родичі зниклого просять негайно повідомити, якщо ви його бачили. 7 серпня Дмитро вийшов з будинку на вулиці Моріна в місті Фастів, – повідомляє місцеве видання.

Прикмети: зріст 162 сантиметри, худорлявої статури, обличчя овальне, очі сіро-блакитні, коротке русяве волосся. Був одягнений вчорну кофту з 5 гудзиками, світлу футболку, вузькі чорні джинси з латками спереду, чорні кеди на шнурках.