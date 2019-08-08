ЄС відреагував на загибель чотирьох українських військових закликом до Росії

Після загибелі чотирьох українських військових на Донбасі під час оголошеного перемир’я в Євросоюзі очікують, що Москва вплине на сепаратистів, щоб негайно припинити бої.

Таку заяву зробила прес-секретар ЄС, – передає DW.

“Інтенсивні бої, які відбулися (6 серпня – ред.) під Павлополем в Донецькій області України, призвели до вбивства чотирьох українських військовослужбовців, що є найбільшою кількістю жертв за один день з жовтня 2018 року. Це очевидне порушення узгодженого режиму припинення вогню, яке ставить під загрозу життя цивільних жителів “, – йдеться в заяві. Представник ЄС зазначила важливість повного дотримання режиму припинення вогню.

“Ми очікуємо, що Російська Федерація в повній мірі використовує свій значний вплив на сепаратистів, яких підтримує, щоб негайно припинити бої”, – зазначили в ЄС. Крім того, прес-секретар додала, що Брюсселю відомо про заклик президента Володимира Зеленського провести зустріч “нормандської четвірки” на рівні глав держав.

“Ми підкреслюємо важливість посилення переговорних зусиль, спрямованих на сталий і мирне розв’язання конфлікту. Ми підтверджуємо нашу повну підтримку діям “нормандського формату”, ОБСЄ та тристоронньої контактної групи”, – підсумувала прес-секретар.