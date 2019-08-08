Байден звинуватив Трампа в переслідуванні ідеології переваги білої раси

Президент США Дональд Трамп знову спровокував хвилю критики з боку політиків. Так, Джо Байден, кандидат у президенти від демократів, висловив думку, що Трамп зловживає ідеологією переваги білої раси.

Заява Байдена збіглося з візитом Трампа у два міста, де на минулих вихідних в результаті стрілянини загинула 31 людина, – передає Голос Америки.

«І відкритим текстом, і в завуальованому вигляді президент роздмухує полум’я ідеї білого переваги в нашій країні», – сказав колишній віце-президент Байден, виступаючи в Берлінгтон, штат Айова.

Нагадаємо, в суботу озброєний чоловік убив 22 людини в Ель-Пасо – техаському місті, розташованому біля кордону з Мексикою.

Представники правоохоронних органів стверджують, що підозрюваним рухала ненависть до вихідців з Латинської Америки. Під час другого масового розстрілу, який стався 13 годин в Дейтоні, штат Огайо, озброєний чоловік застрелив дев’ять осіб, включаючи свою сестру, перш ніж його вбила поліція.