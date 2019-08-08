Полковник-«мільярдер» Захарченко в «Лефортово» заявив про пошуки зниклих грошей

«Шукає група слідчих 20 осіб з оперативним супроводом ФСБ»

Одне з найгучніших справ сучасної Росії — справа полковника МВС Дмитра Захарченко і «9 ярдів», які знайшли в квартирі його родички, начебто завершено. А у багатьох людей залишилися питання. Чому суд так і не назвав власника грошей? Куди поділася значна частина цього «скарбу» в процесі розслідування? Захарченко відповів на наші запитання, передані в Лефортово.

Чому отримання мільярдів ніяким чином не ставилося Захарченко? Адже навіть за епізодом за хабар у 800 тисяч його повністю виправдали, і в результаті вийшло, що 13 років «золотого полковнику» дали за… знижкову карту ресторану?!

«Бог з ним, з цим Захарченко! Але у вас не виникає відчуття, що нас усіх, що спостерігали за цією історією, просто обвели навколо пальця?» — запитав мене після вироку відомий професор, доктор економічних наук. Виникає.

Сам Захарченко за ґратами не сумує, готується до апеляції, наспівує пісню зі словами: «Гни свою лінію». Не бажає він розкрити хоча б зараз таємницю 9 мільярдів? Готовий назвати імена тих, хто стоїть за його історією? І як він бачить свою подальшу долю?

Про все це полковник Захарченко в інтерв’ю «МК» (ми передали питання укладеним «Лефортово» через адвоката Валерію Туникову).

ІЗ ДОСЬЄ «МК»: «Захарченко звинувачувався у скоєнні трьох злочинів. Перше — ч. 6 ст. 290 КК РФ (отримання хабара від власника мережі ресторанів «Ла Маре» Мехді Дусса в розмірі 800 000 доларів США).

Друге — також ч. 6 ст. 290 КК РФ (отримання хабара від того ж Мехді Дусса у вигляді майнової вигоди у розмірі 3 млн рублів за 50%-ву дисконтну картку мережі ресторанів «Ла Маре»). Обидва злочини, за версією звинувачення, відбувалися Захарченко у складі організованої групи з полковником ФСБ Сеніним.

Третє — ч. 3 ст. 294 КК РФ (перешкоджання здійсненню попереднього розслідування шляхом попередження сестер-банкірок Лариси і Галини Марчукових про проведення у них обшуку)».

Загадка ненаситності екс-полковника

— Ви очікували, що вирок буде таким жорстким? Були шоковані?

— В шоці я? Мабуть. Зараз (по практиці судів) за вбивство людини дають менше. Виходить, що дисконтна карта громадського харчування коштує дорожче людського життя.

ДОВІДКА «МК»: «Пресненський районний суд Москви 10 червня 2019-го виправдав Захарченко ключового епізоду — одержання хабара — з правом реабілітації. Одночасно він був засуджений за епізодом з дисконтною карткою до 12 років позбавлення волі в колонії суворого режиму зі штрафом у розмірі 117 990 160 карбованців, з позбавленням спеціального звання «полковник поліції» та державної нагороди — медалі «За відзнаку в охороні громадського порядку». По епізоду з Марчуковыми Захарченко дали два роки позбавлення волі. Разом шляхом часткового складання остаточного покарання склало 13 років».

— Епізод з дисконтною карткою багатьох вразив. Це перший випадок подібного роду хабарі?

– Наскільки мені відомо, так. Епізод з карткою — це чорний гумор прокурора і судді Пресненського районного суду. Хабар їжею? Де сама горезвісна карта? З урахуванням того, що я, за версією звинувачення, користувався нею кожен день, а іноді й кілька разів на день, вона повинна була бути завжди при мені.

Якщо б у мене ця картка була, повірте, я б так і сказав: так, користувався знижкою. Якби я мав потребу у такій карті, я б як будь-яка нормальна людина просто попросив її у адміністратора або власника ресторану. У сучасному світі, мабуть, не залишилося жодної людини, який би не мав жодної знижкової карти, — ресторани, продуктові магазини, магазини одягу. Все, включаючи держслужбовців, користуються знижками, для цього необов’язково надавати загальне заступництво.

Вдумайтеся, номер картки, яку мені поставили, 13 545, а це значить, що таких карток видано понад 13 000! Серед «щасливих володарів» є, напевно, багато високопоставлених чиновників. Це всі потенційні клієнти «Лефортово»? Вони всі корупціонери і надають власникам ресторанів загальне заступництво?

— Хороше питання.

— Тоді чому в якості жертви був обраний тільки я? За що я отримав 13 років і штраф майже 118 мільйонів рублів? За що мене позбавили звання?

Готуйтеся, у випадку, якщо апеляція не виправдає мене по епізоду з картою, Слідчий комітет буде порушувати кримінальні справи на всіх «неугодних» держслужбовців, у кого є якісь дисконтні картки, за статтею 290 КК РФ, а в разі цивільних осіб — за статтею 159 КК РФ. Благодатний ґрунт для зловживань. Вже завтра це може торкнутися кожного.

— І все ж чому такі великі суми знижки? У вас на волі був звірячий апетит?

– Так, мене теж здивувала ненажерливість людини, яка стільки наїв по цій карті, аж на 2,9 мільйона рублів. Можна тільки позаздрити. Якщо ці дані, звичайно, взагалі не взяті зі стелі. Подивіться роздруківку по дисконтній карті, і вам стане очевидно, що одна людина не могла б просто фізично стільки вжити. До того ж я взагалі не п’ю спиртних напоїв, займався спортом, дотримувався режим і не їв після 18 годин.

Свідків, які б сиділи зі мною за одним столом і бачили, як я розплачуюся з використанням картки, немає. Як і відеозаписів. А багато дні, знову ж згідно роздруківці, оплата відбувалася з мінімальним проміжком у часі одразу в кількох ресторанах «Ла Маре».

Виходить, я в одному ресторані недоел і поїхав доїдати в інший ресторан? Вражаюча ненаситність. Білінги показали, що в більшості випадків я навіть поруч з цими ресторанами не перебував.

Загалом, дані суми в роздруківці нагадують авторський літературний стиль Миколи Гоголя — сатиричне перебільшення, доведене до абсурду. Для художнього роману було б ідеально, але для вироку суду…

«Грошей мені не треба»

— Крім картки вас визнали винним у тому, що ви попередили про обшуки Марчукових. Хоч з цим-то ви згодні?

— Звичайно, ні. Наведу кілька цікавих обставин. В той час я перебував у відпустці, про плановані слідчих діях мене ніхто не ставив до відома, та я й сам не цікавився. У мене в провадженні було багато справ, я не виділяв «особливо значущі» і в неробочий час намагався абстрагуватися, приділити час сім’ї, відновити сили. Всі допитані свідки з числа обізнаних підтвердили, що мені не дзвонили, не писали, не повідомляли про обшуки, так як ця ситуація була рядова і не коштувала того, щоб турбувати мене у відпустці.

А найцікавіше, що рішення про проведення обшуків за конкретними адресами, у конкретних осіб було прийнято слідчим тільки в 01 година 05 хвилин 15 січня 2016 року (це випливає з відповідної постанови слідчого). Звідки я міг знати про ці обшуки і попередити Марчукових ще 14.01 о 18.00? Я відзначав старий Новий рік в компанії друзів. Я чув, що є така передача «Битва екстрасенсів», але я в ній участі не брав, надздібностями передбачати майбутнє не володію.

— Може, вам ворожка Нонна Міхай допомогла?

– По моїй справі дійсно проходила свідком ця потомствена ворожка. Я теж думав — може бути, це вона передбачила Марчуковым, що у них будуть проводитися обшуки? Але її нещодавно засудили за ч. 4 ст. 159 КК РФ у співучасті з тими ж Марчуковыми.

До речі, значимих для справи предметів при обшуку в квартирі Марчуковой виявлено не було. Під час проведення цих горезвісних обшуків один з фігурантів, підозрюваних у розкраданні бюджетних коштів у розмірі 2 млрд рублів у справі «Електрозаводу», відкрито заявляв, що попереджений про обшук співробітниками ФСБ, з якими у нього домовленість. І погрожував мені, що використовує свої зв’язки і обов’язково помститься за те, що я активно сприяв розслідуванню цього злочину і прагнув повернути незаконно привласнені мільярди в бюджет країни.

Це не мої фантазії — це матеріали моєї кримінальної справи. В результаті мене «усунули від участі у розслідуванні, помістивши в «Лефортово», а справу про розкрадання з бюджету поховали, воно вкрилося пилом на полиці в кабінеті слідчого. У суді називалися прізвища високопоставлених співробітників ФСБ, зацікавлених в моєму обмові і в тому, щоб особи, які вчинили велике розкрадання, пішли від відповідальності. Однак це нікого не шокує, про це не пишуть у ЗМІ і взагалі все старанно замовчують.

Знаєте, у моєї справи є кілька особливостей.

— І які?

– Знищення першоджерел доказів (наприклад дисків з голосами). Метод кримінального переслідування свідків — друга характерна особливість моєї кримінальної справи. Всіх свідків звинувачення в суд викликав слідчий, а не державний обвинувач. Чимала частина (зрозуміло, в більшості своїй свідків захисту) прийшли на суд не самі, а були конвоированы із слідчих ізоляторів або з-під домашнього арешту, давали свідчення у наручниках, мабуть, щоб не сказали зайвого, що йде врозріз з версією звинувачення.

Наочний приклад — сестри Марчуковы. Після їх арешту Лариса Марчукова писала заяву в УСБ ФСБ про тиск на неї працівників ФСБ, які квапили дати проти мене свідчення. У підсумку так і вийшло — сестри уклали досудову угоду зі слідством у рамках своєї кримінальної справи, їх випустили з СІЗО під домашній арешт в обмін на обмову на мою кримінальній справі — хоча це ноу-хау, такий варіант кримінально-процесуальний закон не знає. Давати показання щодо угоди можна тільки відносно фігурантів своєї кримінальної справи.

— Мосміськсуд днями пом’якшив покарання Ларисі, вона на волі. Вам не образливо?

— Сестрам погрожували перспективою порушення фейкового кримінальної справи, за якою я разом з ними викрав гроші «Нота-банку» у мільярдному розмірі, про що вони відкрито повідомили суду. І вони зламалися і підписали все, що запропонував їм слідчий. Але я не тримаю на них зла — вони жінки, а жінкам у житті потрібно давати фору.

— По головному епізоду вас виправдали. Ви будете домагатися реабілітації, у разі якщо вирок у цій частині вступить в законну силу?

— Якщо чесно, то я очікував виправдувального вироку за всіма трьома епізодами. І все ще вірю у справедливість.

— Ви звернули увагу, що вирок ніяк не стосується будь-яких реальних грошових коштів?

Все майно і грошові кошти, вилучені у третіх осіб, не є предметом хабара і не проходять речовим доказом по справі. Їх вилучили в рамках цивільної справи, а не кримінальної конфіскації, тому що не змогли прив’язати до мене і довести незаконність їх походження.

Пресненський районний суд Москви після 9 місяців судового розгляду не знайшов доказів моєї причетності до отримання будь-яких незаконних грошових коштів. Немає мого вимоги передати хабар, немає свідоцтв передачі і отримання, немає нічого взагалі. Але я не виключаю, що моє ім’я було використане для вимагання грошових коштів. Така ситуація мала місце бути у справі слідчого з особливо важливих справ СК РФ Андрія Гривцова, який був виправданий присяжними за звинуваченням у вимаганні хабара в розмірі 15 млн доларів США у 2014 році. Ось і я, як Грівцов, за «грошового епізоду» виправданий. Буду добиватися реабілітації, але тільки заради відновлення чесного імені. Грошей мені не треба.

— Адже Вам напевно пропонували угоду зі слідством, чому не погодилися?

— Мені приносили список осіб, яких необхідно обумовити в обмін на свободу батька (його тоді тільки заарештували). У цьому переліку були порядні співробітники ГУЭБиПК, ФСБ, СК, Генеральної прокуратури, підприємці.

Але вони, мабуть, мене з кимось переплутали. Я відмовився від такого «підлого» пропозиції. Оббріхувати інших — це підлість. Як жити негідником? Є хороша пісня зі словами: «Гни свою лінію».

Я впевнений, що ті люди, завдяки яким я майже 3 роки в «Лефортово» і які за мене «доповідалися» наверх, отримували звання, нагороди за мій арешт, от вони й тиждень тут не протримаються: почнуть обумовлювати один одного і всіх, кого попросять.

«Я все одно б пішов в поліцію»

— Адже самі працювали в органах і знаєте, як працює маховик, невже ніколи не думали, що він рано чи пізно перемеле і вас?

— Під час моєї служби такого, що відбувається зараз, в СК не було. Це стало можливо тільки після того, як спецслужби взяли під контроль низку слідчих. Мені здається, що це сталося після арешту Максименко, Ламонова, Нікандрова (Михайло Максименко — колишній керівник УСБ СК РФ — отримав 13 років за хабарі від кримінального авторитета Шакро Молодого; Олександр Ламонов — заступник Максименко, засуджений на п’ять років; Денис Никандров — колишній заступник ГСУ СК РФ по Москві, засуджений на 5,5 року за хабарі. — Прим. «МК»). Зараз в Слідчому комітеті, на мій погляд, немає жодної людини, яка може бути самостійною процесуальною фігурою і не слухати «прохання» співробітників спецслужб.

— Якби повернути все, пішли б працювати в органи?

– Так. Я вибрав би ту ж роботу. У правоохоронних органах багато нормальних, порядних людей, завжди все залежить від керівника.

Згоден з думкою про те, що, поки всіх чиновників не скоротять на 50 відсотків, а керівників усіх рівнів на 60 відсотків, позитивного результату не буде. Важливо не кількість, а якість і ефективність. Штати дуже сильно роздуті, тому немає належного контролю за всіма. У мене в 52-му відділі ГУЭБиПК МВС РФ по биоресурсам було всього кілька людей. Коли я тільки прийшов на цю посаду — відділ займав «почесне» останнє місце за показниками роботи, виявлення злочинів, донарахувань до бюджету. Через деякий час мій відділ став лідером серед всіх інших відділів. А прокурор у дебатах голослівно звинувачував мене в тому, що я створював видимість роботи…

Зараз жартують, що якщо раніше питання з неугодними перевірками міг бути вирішений шляхом дачі хабара посадовій особі, то тепер на незручного і принципового перевіряючого достатньо написати заяву, звинувативши його в корупції. Псевдовзяткодатель в такому випадку за законом звільняється від кримінальної відповідальності у зв’язку з явкою з повинною, а слідча машина прибирає незговірливого на 8-15 років в місця не настільки віддалені. І вовки ситі, і вівці цілі, як говориться. Як ні парадоксально, боротьба з корупцією породжує корупцію, тільки в ще більш спотвореній формі.

Хрестик дочки як головний речовий доказ

— Як уявляєте собі життя в колонії і ким би хотіли там працювати?

— Я не зломлений. За мною правда. Я буду боротися. Про який колонії ви питаєте? Спеціальної колонії для невинних? Такої немає. А в інших уявляю життя не свою, а тих співробітників, які сприяли тому, щоб я опинився в «Лефортово».

ДОВІДКА «МК»: «Батько полковника Захарченко перебуває у СІЗО №4 «Ведмідь». Днями у нього стався серцевий напад. Співкамерники так стукали в двері камери, що підняли на вуха всіх. У результаті чоловікові встигли надати медичну допомогу».

— Знаєте щось про батька? Хвилюєтеся за нього? Можлива між вами листування?

— Вирок стосовно мого батька, похилого заслуженого вчителя, не має нічого спільного зі справедливістю. Це не що інше, як спосіб тиску на мене. Нагадаю, як все відбувалося.

Спочатку його кинули в СІЗО за економічною статті, де він підірвав здоров’я (батько страждає серцевими захворюваннями). Потім випустили під домашній арешт, зрозумівши, що торг зі мною недоречний. Потім тягнули судове слідство по його справі в надії, що я все-таки одумаюсь і обумовлю себе в суді — наші процеси «абсолютно випадково» йшли паралельно в двох різних судах. В кінцевому рахунку, не домігшись свого, засудили… за розтрату власної заробітної плати.

Будь-який фахівець у галузі кримінального права відразу ж відповість вам, що мій батько навіть у теорії не може бути суб’єктом злочину за статтею про розтрату, так як ніяке майно йому не вверялось і він не міг мати до нього доступ.

— Чи Правда, що ваших малолітніх дочку і сина виселяють з єдиного житла? До речі, доньки повернули хрестик, який відібрав слідчий?

— Суддя Кузнєцова Нікулінського районного суду Москви звернула в дохід держави єдине житло моєї маленької доньки, Уляни. Цю квартиру подарував їй дідусь. Рішення суду винесено в порушення закону: квартира була задекларована у встановленому законом порядку в 2014, 2015, 2016 роках — всі декларації з відмітками відділу кадрів МВС РФ є в матеріалах справи. Але суд у рішенні наполегливо стверджує: майно Уляни Захарченко не задекларовано. Ми звернулися до уповноваженого при Президенті РФ з прав дитини Кузнєцової з проханням взяти під контроль ситуацію з вилученням житла малолітніх дітей — крім квартири Уляни були вилучені і єдині житлові приміщення, де проживають інші маленькі діти.

— Які?

— Мій трирічний син Гліб і діти моєї давньої знайомої, з якою я не спілкуюся більше 5 років. Але чомусь прокурор і суд вирішили, що житло для неї та її чоловіка придбав я.

У відповідь на звернення прийшла відписка про те, що уповноважений з прав дитини некомпетентний в даній ситуації. А в чому ж тоді компетентний? Дітей виселяють жити на вулицю. Хто захистить їхні права? Хто зупинить цей безлад? Я як батько своїх дітей і як громадянин своєї країни хочу ще раз звернутися до шановної Кузнєцової як до жінки і незалежного державного службовця, отстаивающему інтереси дітей, звернути увагу на ці факти. Діти не повинні бути жертвами і заручниками ситуації. Прошу об’єктивності та небайдужості.

А хрестик… Хрестик доньці так і не повернули. Напевно, він має доказове значення. Головний речовий доказ, інших не знайшлося.

Довідка «МК»: «За офіційною версією слідства у двох квартирах, які належать зведеній сестрі екс-полковника Ірині Разгоновой, в ході обшуків 9 вересня 2016 року були виявлені в загальній складності 8 мільярдів рублів.

У квартирі на Мічурінському проспекті – 600 тисяч євро, 20 тисяч доларів США, 19 мільйонів 495 тисяч рублів. У квартирі на Ломоносівському проспекті – злиток з металу жовтого кольору з відбитком «Росія 500 г золото 999,9 В05024», 342 мільйони 285 тисяч рублів, 1 мільйон 471 тисяча 220 євро, 124 мільйони 84 тисячі 273 долара США.

Згодом Генпрокуратура подала цивільні позови до Захарченко і його родичам на 9,5 млрд рублів. Вони були повинен бути звернені в дохід держави. Сума склалася з вартості нерухомості, ювелірних прикрас і грошей на рахунках екс-полковника, його батьків і цивільних дружин. Серед майна сім’ї Захарченко були 27 об’єктів нерухомості.

До речі, глава СК Олександр Бастрикін в кінці 2017 року повідомляв, що в «бухгалтерської зошити», яку вела мати Захарченко, навпаки суми в 600 000 євро було написано: «дрібниця».

— Від вас всі чекали сенсаційної заяви про те, кому належать 8,5 млрд, знайдені в квартирі вашої зведеної сестри. Може бути, зараз вже немає сенсу приховувати це? Куди поділися вилучені гроші і майно?

– Я казав, що не маю до цих грошей відношення. Мені не ставлять ці мільярди, вони не визнані речовим доказом по жодній кримінальній справі, їх незаконне походження не доведено.

Всупереч дезінформації, яка постійно з’являється в ЗМІ і бентежить людей, їх виявили не в моїй квартирі, а в квартирі, у якій є власники і які заявили на ці кошти свої права. При чому тут я?

Зараз виходить досить дивна ситуація — якщо у тебе в квартирі знайшли наркотики, презюмується, що це твоє, і довести зворотнє практично неможливо. Чому ж тоді з грошовими коштами інакше? Чому власники повинні доводити, що це їхні гроші, якщо не мають ніякого відношення до держслужбі?

В результаті їх конфіскували під егідою боротьби з корупцією або позаземними цивілізаціями — це вже не важливо, головне — вчасно відзвітувати. А частину грошей «пропала» при транспортуванні.

— Ось, до речі, про них. Знайшли пропажу?

— Поки що ні. Хоча шукає група слідчих 20 осіб з оперативним супроводом ФСБ. Ось де справжня сенсація.

А ось ще одна. Куди поділося вилучене у моїх родичів і неродственников майно? Їм ставилося один співвітчизник під час «Прямої лінії» з Президентом РФ Путіним.

Так ось, у матері моєї дочки Семыниной був вилучений автомобіль. Нещодавно їй стали приходити колосальні штрафи за порушення правил дорожнього руху — кожен день. На машині їздить якийсь громадянин ікс, який пересувається поза правил дорожнього руху та без урахування швидкісного режиму, а штрафи записуються на колишнього законного власника. Чому співробітники Росмайна не зняли машину з обліку в ГИБДД? Хто новий господар «коня»?

Судовий пристав-виконавець не давав ознайомитися з матеріалами виконавчого провадження протягом місяця, а коли ці матеріали були все-таки отримані, виявилося, що автомобіль та інше майно по звичайній довіреності передано Росмайном представнику організації-смітника з чисельністю працівників — 1 людина і статутним капіталом 10 000 рублів, зареєстровану — увага! — в Алтайському краї. Невже ближче ніж за 3000 км від Москви не знайшлося організації, яка могла б реалізувати дане майно?! Відповідь очевидна.

— У справедливість, як я розумію, ви не дуже вірите?

— Справедливість у країні може бути, тільки якщо ти борешся і йдеш на все заради цього. Це важко. Підривається здоров’я, йде безповоротно час, страждають рідні. Але така ціна. В «Лефортово» роками сидять люди без об’єктивних підстав, і це не 10 чоловік, а набагато більше. Не заперечую, є і ті, хто дійсно скоїв злочин, навіть зізналися в цьому і уклали досудову угоду. Але як бути з іншими?

Судді бояться навіть зайве задовольнити клопотання захисту, прийняти самостійне рішення. Ось і вся справедливість. Але справедливість починається насамперед з вас, звичайних громадян! І чим більше ЗМІ об’єктивно висвітлювати те, що відбувається, як у випадку з Іваном Голуновым, тим і справедливості буде більше.

— Ви ніколи не показували, що у вас здали нерви. Але вирок вам і батькові не призвів до повної апатії?

— Кращий засіб у боротьбі з нею — щоденна праця. Я працюю з матеріалами справи, читаю, роблю зарядку. В житті немає нічого неможливого для людини. Є певні етапи, які потрібно пройти. Мені шкода, що я повний сил і бажання приносити користь країні) зараз позбавлений такої можливості. Тимчасово. Як у пісні мого улюбленого поета Висоцького: «Я коней напою. Я куплет допою. Хоч трохи ще постою на краю».