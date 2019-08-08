У Києві значно подорожчала оренда квартир: названо цифри

Найбюджетнішим районом Києва виявився Деснянський

Ціни на оренду квартир у столиці зросли у середньому на 37%.

Як повідомляє НАРОДНА ПРАВДА з посиланням на аналітиків “OLX Нерухомість”, ціна оренди усіх видів житла у Києві помітно зросла у порівнянні з попереднім роком.

Якщо порівнювати середню вартість оренди квартир першого півріччя 2018 і 2019 років, то очевидним є зростання цін на всі види житла. Наприклад, однокімнатні виросли на 43% в середньому, двокімнатні – на 30%, а трикімнатні знімати тепер дорожче на 44%.

Найбюджетнішим районом Києва виявився Деснянський, тут оренда однокімнатної квартири обійдеться в 6 500 грн в місяць, а за ціною трикімнатної – 9800 грн – вже можна зняти “однушку” в Шевченківському, який є другим за вартістю оренди в Києві.

Традиційно найбільш дорогі квартири знаходяться в Печерському районі. Тут вартість трикімнатної оселі становить 40 600. Для порівняння, у минулому році орендна плата була 15 000 грн. ТОП-3 найдорожчих районів закриває Голосіївський, де середня ціна на двокімнатне житло – 13 900 грн, при тому що в інших районах “двушку” можна знімати за 12 000 грн.

У порівнянні з минулим роком рейтинг майже не змінився. Єдиний район, який суттєво змінив позицію, – Подільський. Раніше він був другим з кінця. За “трійку” в місяць просили 9 500 грн, а в цьому році – 14 200. Таким чином, Поділ випередив Дніпровський і Святошинський райони.

За даними аналітиків, однокімнатні та двокімнатні квартири дешевше знімати на початку року, адже до літнього сезону вони збільшилися в ціні. У червні вартість оренди “двійок” виросла на 4%, однокімнатних – 2%. Ситуація з “трійками” інша – квартири дорожчали на початку року, приріст склав майже 5%, а до літа змін не простежувалося.

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