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Засмагла Дженіфер Еністон гуляє у білосніжному комбінезоні

08.08.2019

Дженніфер Еністон днями була помічена на вулицях Беверлі-Хіллз, коли з салону краси вона попрямувала на шопінг.

Для свого виходу зірка серіалу “Друзі” вибрала стильний білий бавовняний комбінезон, шльопанці з широкою перемичкою, оброблені джгутом, і солом’яний капелюх з загнутими полями.

Завершили образ сонцезахисні окуляри в прозорій оправі.

: bilshe.com

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