Вчені розвіяли популярний міф про каву

Дослідження американських вчених перевернули розуміння впливу кави на сон людини. При цьому вони підтвердили згубність дії алкоголю і нікотину.

Про це повідомляє НАРОДНА ПРАВДА з посиланням на результати дослідження у науковому журналі Sleep.

785 осіб взяли участь в дослідженні. Кожен учасник за 4 години до сну вживав каву, спиртні напої або курив.

Алкоголь. Після того, як учасник брав алкоголь, якість сну значно погіршувався.

Куріння. Після спостереження учасників, які курили за 4 години до сну, стало зрозуміло, що куріння теж погіршує ефективність сну. При цьому вночі курці не могли заснути довше, ніж ті, хто вживав алкоголь.

Кава. Завдяки дослідженням, вченим вдалося дійти до висновків, що кава взагалі ніяк не впливає на сон, довівши, що шкода від вживання кофеїну ввечері є міфом.

Нагадаємо, що раніше медики розвінчали міф про безпеку вейпов.

За результатами нового дослідження, вчені зробили висновок, що вейп може стати причиною хвороб слизової оболонки. При цьому, за даними медиків, до хвороб призводить не конкретно процес куріння, а ароматичні і смакові домішки, якими підкуповують виробники електронних сигарет своїх клієнтів.

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