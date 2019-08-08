В Украине изменится цена на газ для населения

Кабинет министров поручил НАК “Нафтогаз Украины” снизить цену на газ для населения в августе еще на 265 гривен за тысячу кубометров. Об этом говорится в сообщении на правительственном портале.

Согласно постановлению Кабинета министров Украины от 3 апреля 2019 года №293, с июня “Нафтогаз” обязан продавать газ для населения по цене, являющейся самой низкой на одной из четырех площадок:

Минэкономразвития – средняя таможенная стоимость импортируемого газа в июле составила 4812 грн за тысячу кубометров без НДС;

Украинская энергетическая биржа – газ на август в июле продался по цене 4654 грн за тысячу кубометров без НДС;

НАК “Нафтогаз” – газ для промышленности по предоплате, установленной на август, 4640 грн за тысячу кубометров без НДС;

По цене ПСО в соответствии с постановлением Кабинета министров, которая на июль рассчитана в размере 7185 грн за тысячу кубометров без НДС.

“Самой низкой оказалась цена НАК “Нафтогаз”. Поэтому цена газа в августе для населения, без НДС тарифов на транспортировку и поставку, составит 4640 грн за тысячу кубометров, что меньше на 265 грн, чем цена в июле – 4905 грн”, – отметили в правительстве.

Таким образом в платежках за август газ подешевеет еще на 26,5 копеек за кубометр.

Источник: Vesti

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